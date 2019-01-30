В США описали будущее российского "Охотника"

Предположительно первый опытный образец-демонстратор российского тяжелого разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата по теме "Охотник", создаваемого ПАО "Компания "Сухой", построенный на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.

Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" с высокой вероятностью поступит на вооружение ВКС РФ, пишет The National Interest.

Как заявил американскому журналу эксперт по российской военной авиации Том Купер, "Охотник" является "просто дальнейшим развитием того, что они [русские] делали до сих пор".

Издание отмечает, что завершение разработки самого тяжелого российского БПЛА потребует несколько лет, а для боевой эффективности дрону потребуются высокоточные боеприпасы.

В январе в сети появилась первая фотография "Охотника".

В декабре 2018 года заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил, что первый полет "Охотника" состоится весной 2019 года.

В ноябре 2018 года "Охотник" совершил первый пробег по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, достигнув скорости 200 километров в час.

Дрон в июле был назван прототипом российского истребителя шестого поколения. Тогда же в США российскую разработку посчитали выдумкой.

В июне 2018-го "Охотник" впервые выкатили под открытое небо.

Сведения о разработке "Охотника" появились в 2012 году. Утверждалось, что одноименная научно-исследовательская работа по созданию ударного БПЛА массой до 20 тонн ведется "Сухим" и "МиГ". Конструкция аппарата предполагает оснащение по модульной схеме, что позволит менять полезную нагрузку в зависимости от типа боевого задания. Максимальная скорость дрона оценивается в 1000 километров в час. На вооружение беспилотник поступит к 2020 году. Бюджет проектных работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.