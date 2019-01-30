Источник: системы БПЛА "Охотник" испытывают на Су-57

Это вызвано задержкой летных испытаний аппарата, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Системы новейшего российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник" испытываются на борту истребителя 5-го поколения Су-57 из-за задержки летных испытаний самого аппарата. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На третьем опытном образце Су-57 установлены бортовые радиоэлектронные системы "Охотника", ведется их отработка в полете на этом истребителе. БПЛА полеты не совершает, сроки его первого полета сдвигаются еще с прошлого года", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что "отработка систем БПЛА на Су-57, при отсутствии летных испытаний самого аппарата, позволяет не останавливать работу по другим составным частям опытно-конструкторской работы (ОКР) "Охотник".

Источник отметил, что испытания проводятся на Новосибирском авиационном заводе "Сухого". "Также тестируется связь "борт - борт" между бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) "Охотника" на Су-57 в полете и оборудованием самого "Охотника" на полосе завода. Так предварительно прорабатывается возможность по групповому применению новейших беспилотников, прописанная в ОКР", - рассказал собеседник. Он не уточнил сроки начала летных испытаний "Охотника".

В Объединенной авиастроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Ранее в сети появились фотографии "Охотника" на взлетно-посадочной полосе, а также снимки третьего опытного образца Су-57 с нанесенной на киль пиктограммой, изображающий новейший беспилотник.

Об "Охотнике"

Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, первый полет "Охотника", разрабатываемого в компании "Сухой", должен состоятся весной 2019 года. В прошлом году источники в "оборонке" сообщали ТАСС, что беспилотник планировалось поднять в воздух еще осенью 2018 года, однако полет был отложен. В ноябре 2018 года "Охотник" совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, набрав 200 км/ч.

"Охотник" выполнен с применением технологии "стелс", имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (отсутствует хвостовое оперение), взлетная масса аппарата достигает 20 т. Беспилотник имеет реактивный двигатель (судя по распространенным фотографиям, это двигатель серии АЛ-31 или АЛ-41) и сможет развивать в полете скорость около 1000 км/ ч. Контракт на разработку "Охотника" был подписан между военным ведомством и компанией "Сухой" в 2011 году. Первый макет аппарата для проведения наземных испытаний был создан в 2014 году.

Как сообщил ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, в отношении элементов искусственного интеллекта и автономности "Охотник" является прототипом российского истребителя 6-го поколения.