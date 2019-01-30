Войти
30.01.2019
ТАСС

Источник: системы БПЛА "Охотник" испытывают на Су-57

1114
0
0
Су-57
Су-57.
Источник изображения: rg.ru

Это вызвано задержкой летных испытаний аппарата, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Системы новейшего российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник" испытываются на борту истребителя 5-го поколения Су-57 из-за задержки летных испытаний самого аппарата. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На третьем опытном образце Су-57 установлены бортовые радиоэлектронные системы "Охотника", ведется их отработка в полете на этом истребителе. БПЛА полеты не совершает, сроки его первого полета сдвигаются еще с прошлого года", - сказал собеседник агентства. Он пояснил, что "отработка систем БПЛА на Су-57, при отсутствии летных испытаний самого аппарата, позволяет не останавливать работу по другим составным частям опытно-конструкторской работы (ОКР) "Охотник".

Источник отметил, что испытания проводятся на Новосибирском авиационном заводе "Сухого". "Также тестируется связь "борт - борт" между бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) "Охотника" на Су-57 в полете и оборудованием самого "Охотника" на полосе завода. Так предварительно прорабатывается возможность по групповому применению новейших беспилотников, прописанная в ОКР", - рассказал собеседник. Он не уточнил сроки начала летных испытаний "Охотника".

В Объединенной авиастроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

Ранее в сети появились фотографии "Охотника" на взлетно-посадочной полосе, а также снимки третьего опытного образца Су-57 с нанесенной на киль пиктограммой, изображающий новейший беспилотник.

Об "Охотнике"

Как сообщил ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, первый полет "Охотника", разрабатываемого в компании "Сухой", должен состоятся весной 2019 года. В прошлом году источники в "оборонке" сообщали ТАСС, что беспилотник планировалось поднять в воздух еще осенью 2018 года, однако полет был отложен. В ноябре 2018 года "Охотник" совершил пробежку по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, набрав 200 км/ч.

"Охотник" выполнен с применением технологии "стелс", имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (отсутствует хвостовое оперение), взлетная масса аппарата достигает 20 т. Беспилотник имеет реактивный двигатель (судя по распространенным фотографиям, это двигатель серии АЛ-31 или АЛ-41) и сможет развивать в полете скорость около 1000 км/ ч. Контракт на разработку "Охотника" был подписан между военным ведомством и компанией "Сухой" в 2011 году. Первый макет аппарата для проведения наземных испытаний был создан в 2014 году.

Как сообщил ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, в отношении элементов искусственного интеллекта и автономности "Охотник" является прототипом российского истребителя 6-го поколения.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
AI
БПЛА
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
28.01.2019
Первый выход "Охотника": появились кадры беспилотника
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
04.07.2018
На заводах ОАК проверили ход выполнения гособоронзаказа
27.08.2013
Завтрак на взлете
21.08.2013
Вышли из пике
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев