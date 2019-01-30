Войти
30.01.2019
Lenta.ru

Военные траты США объяснили дешевизной русского солдата

869
0
-2
Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: Шамиль Жуматов / Reuters

Военный бюджет США в действительности не сильно больше соответствующих трат Китая и России, пишет обозреватель The Washington Post Роберт Сэмюэльсон.

По его словам, расчет расходов, проведенный с использованием ВВП по ППС (по паритету покупательной способности), а не номинального ВВП, показывает, что ежегодно Китай на оборону тратит не 226 миллиардов долларов, а 376 миллиардов, тогда как Россия вместо 70 миллиардов долларов выделяет военным 176 миллиардов.

По мнению Сэмюэльсона, техника, произведенная в КНР и России, дешевле, чем ее аналоги, выпущенные США. Кроме того, в Соединенных Штатах контрактная армия, тогда как в Китае и России существует обязательная военная служба, что существенно удешевляет расходы на оборону.

По итогам 2017 года, согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, в первую пятерку стран по военным расходам входят США (3,1 процента номинального ВВП), Китай (1,9 процента), Саудовская Аравия (10 процентов), Россия (4,3 процента) и Индия (2,5 процента).

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Китай
Россия
Саудовская Аравия
США
Похожие новости
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
14.04.2015
"Если мы работаем в интересах КНР, то работаем и в своих интересах"
11.11.2014
Военные расходы и военно-экономический потенциал Китая
17.03.2014
Мне сверху видно все
15.02.2013
Хейгел сделал первый шаг к Пентагону
26.11.2012
Франция занимает четвертое место в мире по экспорту оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев