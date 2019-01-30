Пять компаний представили свои предложения по поставке новых истребителей ВВС Швейцарии

ЦАМТО, 29 января. Швейцарское агентства "Армасюисс" (Armasuisse) объявило, что к 25 января 2019 года пять кандидатов представили свои предложения на поставку новых истребителей в соответствии с требованиями, определенными 23 марта 2018 года Федеральным министерством обороны, гражданской защиты и спорта.

Принять участие в тендере изъявили компании Airbus (Германия) – "Тайфун", Boeing (США) – F/A-18 "Супер Хорнет", Dassault (Франция) – "Рафаль", Lockheed Martin (США) – F-35A и Saab (Швеция) – "Грипен E".

Подача начальных предложений знаменует собой начало фазы анализа и испытаний. С февраля по март 2019 года специалисты "Армасюисс" и ВВС Швейцарии будут испытывать самолеты на соответствующих тренажерах. Эти мероприятия будут проводиться на объектах кандидатов параллельно с оценкой аспектов обслуживания.

Во время испытаний Военно-воздушные силы стран-производителей представят данные о процедурах эксплуатации и технического обслуживания каждого самолета, а также подготовке личного состава.

Аудит будет сопровождаться анализом ответов на вопросник, которые производители должны были заполнить в рамках подачи начальных предложений. С апреля по июль 2019 года самолеты пройдут летные и наземные испытаниям в Пайерне.

"Армасюисс" совместно с командованием Вооруженных сил, Военно-воздушных сил, структурами обслуживания и поддержки подготовит экспертные отчеты, в которых будет изложена информация, собранная в ходе анализа и испытаний каждого самолета. Данные отчеты послужат основой для проведения всестороннего сравнения кандидатов, которое будет проведено во второй половине 2020 года. Представленные данные также позволят определить необходимое для выполнения поставленных задач необходимое количество самолетов каждого типа.

По итогам оценки "Армасюисс" подготовит второй уточненный запрос о предложениях, который будет разослан пяти кандидатам. Основываясь на информации, полученной в ответах, агентство проведет сравнение предложений кандидатов и определит общую пригодность каждого кандидата.

В итоге планируется подготовить отчет, в котором будут отражены общая пригодность самолетов в сравнении с затратами на приобретение и эксплуатационными расходами в течение 30 лет.

Решение о выборе победителя примет Федеральный совет (правительство) Швейцарии.

Компания Saab уже подтвердила, что представила два предложения по поставке 30 и 40 новых самолетов "Грипен E" и реализации сопутствующей офсетной программы на сумму, равную стоимости продажи.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках программы Air2030 Швейцария намерена приобрести перспективную систему защиты воздушного пространства страны. На приобретение новых истребителей и зенитных ракетных комплексов планируется потратить не более 8 млрд. швейцарских франков (8,4 млрд. долл.).

Новые истребители необходимы ВС Швейцарии для замены имеющихся F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E "Тайгер-2", которые планируется снять с вооружения в 2020-х гг.

Запросы о предложениях на поставку новых самолетов 6 июля 2018 года были направлены Агентством по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse иностранным правительственным агентствам государств НАТО и ЕС, реализующим программы поставки истребителей совместно с компаниями-производителями.

В ноябре 2017 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии объявил, что окончательное решение о покупке самолетов истребительной авиации будет принято по результатам референдума, на котором население Швейцарии выскажется за или против реализации программы. Тип закупаемого истребителя будет выбран после голосования.

Перед реализацией двух предыдущих проектов закупки новых самолетов для ВВС (F/A-18 "Хорнет" в 1993 году и "Грипен" в 2014 году) также проводилось общенациональное голосование. Против планов покупки 22 самолетов "Грипен E", стоимость которых оценивалась в 2,2 млрд. швейц. франков, проголосовали 53,4% избирателей.