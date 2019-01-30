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30.01.2019
ЦАМТО

Алжирские СМИ сообщают, что в Египте разбился китайский УБС K8E Karakorum

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Учебный самолет K-8 Karakorum. 12-й авиасалон Dubai Air Show. Фото с сайтов fightglobal.com и militaryphotos.net.

ЦАМТО, 29 января. Как сообщают алжирские СМИ, согласно уточненным данным, в Египте 28 января разбился китайский УБС K-8E Karakorum. Один из пилотов, прошедших подготовку во Франции, погиб.

Ранее пользователь @DesensAero в Facebook сообщил об аварии египетского истребителя Rafale. Путаница возникла из-за личности пилота, назначенного для управления истребителем.

Катастрофа произошла во время официального визита президента Франции Эммануэля Макрона в Египет, где он обсуждал со своим коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси вопросы сотрудничества между двумя странами, в том числе приобретение дополнительной партии из 12 истребителей "Рафаль".

29.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Египет
Китай
Франция
Продукция
Rafale
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