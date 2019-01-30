Американцы изучают советскую гаубицу Д-30

Советская буксируемая гаубица Д-30 превратилась в учебное пособие для американских военных, дислоцированных в штате Техас, пишет ресурс Popular Mechanics.

Источник изображения: US Army

Военнослужащим США, которым поручено консультировать армии небольших развивающихся государств, учатся управлять старым советским артиллерийским орудием Д-30. Этим занимается 3-я бригада SFAB, говорится в материале.

Издание отмечает, что принятая на вооружение в СССР в 1963 году буксируемая 122-мм гаубица, в большом количестве поставлялась в страны Варшавского договора, а также зарубежным покупателям. На сегодняшний день она находится примерно в 65 странах, в том числе у американских союзников и партнеров.

Источник изображения: US Army

Но прежде чем обучать партнеров грамотному применению гаубицы, нужно самим ее досконально изучить. Мы должны стать экспертами, причем не только поэтому виду оружия, но и по всей артиллерии тех лет, которая до сих пор применяется в развивающихся странах, приводит ресурс слова одного из американских офицеров.

Сообщается, что новые бригады помощи (SFAB) сформированы для оказания помощи третьим странам в создании сухопутных сил и профессионального обучения военнослужащих, которые должны быть способны противостоять как повстанцам, так и внешним врагам.

Источник изображения: US Army

Автор напоминает, что Д-30 производилась в СССР, Китае, Египте и Ираке. Они эффективны и дешевы в эксплуатации. Масса орудия – 3,2 т, длина ствола – 4660 мм, скорострельность до 8 выстр./мин. Прицельная дальность – до 15,3 км.