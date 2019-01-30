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30.01.2019
Военное обозрение

Т-72С остаются самыми современными танками в иранской армии

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На завершившемся в субботу масштабном учении иранской армии "Эгтедар 97" было задействовано большое количество российской (советской) военной техники, сообщает Российская газета.

Источник изображения: https://twitter.com/o_gilvi

На маневрах можно было увидеть зенитные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", которые обеспечивали прикрытие наземных войск от угрозы с воздуха, реактивные системы БМ-21 "Град", оказывавших соединениям огневую поддержку.

Источник изображения: https://twitter.com/o_gilvi

БМП-2 транспортировали бойцов, поражали условного противника из 30-мм пушек и противотанковых ракетных комплексов "Конкурс".

Источник изображения: https://twitter.com/o_gilvi

Главной же ударной силой стали танки Т-72С, вооруженные гладкоствольной пушкой 2А46М калибра 125 мм, спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ и крупнокалиберным (12,7 мм) пулеметом НСВТ "Утёс".

Пушка способна применять как обычные снаряды, так и управляемое ракетное оружие. В настоящее время иранцы самостоятельно производят несколько вариантов таких ракет. Они наводятся по лазерному лучу и с расстояния до 4 км могут пробивать до 70 см брони за динамической защитой.

Сначала Россия поставляла в Иран готовые танки Т-72С, затем на территории страны было открыто производство, занимавшееся сборкой бронетехники из российских машинокомплектов.

Максимальная скорость танков – 60 км/час, запас хода – до 600 км. Мощность двигателя – 840 л.с.

Источник изображения: https://twitter.com/o_gilvi

Сегодня эти машины являются самыми современными серийными танками иранских сухопутных войск. Они заслужили высокую оценку военного руководства страны. Небольшое количество "семьдесят вторых" было задействовано в Ираке в боевых действиях против ИГ (группировка запрещена в РФ). Информации о потерях иранских Т-72С в открытых источниках не публиковалось.

29.01.2019
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Страны
Ирак
Иран
Россия
Продукция
2А46
БМП-2
Град РСЗО
Конкурс
Т-72
Т-72Б
Шилка
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