Войти
30.01.2019
Военное обозрение

СМИ сообщили о перехвате трёх БПЛА над авиабазой "Хмеймим"

769
0
+2

Из Сирии пришли сообщения о том, что средствами противовоздушной обороны были перехвачены три цели в районе российской авиационной базы "Хмеймим". Отмечено, что речь идёт о беспилотниках, по крайней мере, два из которых были снаряжены взрывными устройствами. Это говорит о том, что лица, управлявшие беспилотниками, собирались нанести ущерб российской авиабазе в сирийской провинции Латакия.

Источник изображения: Минобороны РФ

В эфире телеканала "Аль-Арабия" появилось сообщение о том, что беспилотники могли использовать боевики, которые находятся в провинции Идлиб. О том, о каких конкретно БПЛА идёт речь, не сообщается.

Минобороны России на данную минуту не подтверждает данных о применении средств противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов.

На этом фоне сообщается, что для обсуждения ситуации в Сирии российская делегация прибыла в Израиль. В делегацию входят спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. В российском посольстве в Израиле сообщается, что делегацию принял представитель МИД страны Юваль Ротем. Никаких подробностей обсуждения сирийской темы с израильскими партнёрами на данный момент не приводится. Напомним, что ранее Москва обратилась к израильским властям с призывом отказаться от нанесения ударов по международному аэропорту Дамаска. В Израиле этот призыв проигнорировали, заявив, что таким образом (ударами по территории Сирии) борются против расширения иранского военного присутствия у своих границ.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
20.09.2018
"Цепь трагических случайных обстоятельств"
21.05.2018
"Мир посредством силы" может обернуться войной
03.03.2016
Shahed 129: Тегеран бьет по Сирии ракетами
08.02.2016
Роботизированные фейки
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
18.01.2012
На "Суровый вызов" Россия ответит "Кавказом"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев