СМИ сообщили о перехвате трёх БПЛА над авиабазой "Хмеймим"

Из Сирии пришли сообщения о том, что средствами противовоздушной обороны были перехвачены три цели в районе российской авиационной базы "Хмеймим". Отмечено, что речь идёт о беспилотниках, по крайней мере, два из которых были снаряжены взрывными устройствами. Это говорит о том, что лица, управлявшие беспилотниками, собирались нанести ущерб российской авиабазе в сирийской провинции Латакия.

Источник изображения: Минобороны РФ

В эфире телеканала "Аль-Арабия" появилось сообщение о том, что беспилотники могли использовать боевики, которые находятся в провинции Идлиб. О том, о каких конкретно БПЛА идёт речь, не сообщается.

Минобороны России на данную минуту не подтверждает данных о применении средств противовоздушной обороны против беспилотных летательных аппаратов.

На этом фоне сообщается, что для обсуждения ситуации в Сирии российская делегация прибыла в Израиль. В делегацию входят спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. В российском посольстве в Израиле сообщается, что делегацию принял представитель МИД страны Юваль Ротем. Никаких подробностей обсуждения сирийской темы с израильскими партнёрами на данный момент не приводится. Напомним, что ранее Москва обратилась к израильским властям с призывом отказаться от нанесения ударов по международному аэропорту Дамаска. В Израиле этот призыв проигнорировали, заявив, что таким образом (ударами по территории Сирии) борются против расширения иранского военного присутствия у своих границ.