В ОБСЕ заявили о плане по Донбассу "взамен Минских соглашений"
С резонансным заявлением сегодня выступил спецпредставитель ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Мартин Сайдик. Этот человек представляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе на Минских переговорах. Сайдик заявил, что в ОБСЕ подготовлен "новый план" урегулирования конфликта на Донбассе, который подразумевает принятие мер, которые заменят комплекс, принятый в рамках Минских соглашений.
Источник изображения: НМ ДНР
Другими словам, г-н Сайдик пытается заявить, что Минские соглашения ОБСЕ собирается фактически похоронить.
В интервью австрийской прессе Мартин Сайдик заявил, что Минские договорённости являются "не вполне чётко прописанными". В частности, ОБСЕ "не может организовать проведение местных выборов на территориях, не являющихся подконтрольными Киеву". А с чего г-н Сайдик взял, что организацию выборов в ДНР и ЛНР должна осуществлять такая структура как ОБСЕ?
Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что новый план предполагает задействование в процессе урегулирования не только самой ОБСЕ, но также представители ООН, которые должны взять на себя "военный и полицейский компонент".
Из заявления:
Мы также предлагаем создать специального агентство в рамках Европейского союза, которое займётся вопросами восстановления Донбасса по примеру того, как система работала в своё время на Балканах.
Сайдик заявил, что новый план должен прийти в качестве замены Минским соглашениям и быть ратифицирован парламентами Украины и России.
Спецпредставитель:
Такая ратификация и будет отличать его от Минских договорённостей.
Сайдика австрийский журналисты спросили о вероятной численности военной и полицейской миссии ООН. Чиновник ОБСЕ уклонился от прямого ответа, заявив, что точно численность не будет составлять 20 тысяч человек, "как об этого сегодня некоторые заявляют".
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