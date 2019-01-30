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30.01.2019
Военное обозрение

В ОБСЕ заявили о плане по Донбассу "взамен Минских соглашений"

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С резонансным заявлением сегодня выступил спецпредставитель ОБСЕ по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Мартин Сайдик. Этот человек представляет Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе на Минских переговорах. Сайдик заявил, что в ОБСЕ подготовлен "новый план" урегулирования конфликта на Донбассе, который подразумевает принятие мер, которые заменят комплекс, принятый в рамках Минских соглашений.

Источник изображения: НМ ДНР

Другими словам, г-н Сайдик пытается заявить, что Минские соглашения ОБСЕ собирается фактически похоронить.

В интервью австрийской прессе Мартин Сайдик заявил, что Минские договорённости являются "не вполне чётко прописанными". В частности, ОБСЕ "не может организовать проведение местных выборов на территориях, не являющихся подконтрольными Киеву". А с чего г-н Сайдик взял, что организацию выборов в ДНР и ЛНР должна осуществлять такая структура как ОБСЕ?

Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что новый план предполагает задействование в процессе урегулирования не только самой ОБСЕ, но также представители ООН, которые должны взять на себя "военный и полицейский компонент".

Из заявления:

Мы также предлагаем создать специального агентство в рамках Европейского союза, которое займётся вопросами восстановления Донбасса по примеру того, как система работала в своё время на Балканах.

Сайдик заявил, что новый план должен прийти в качестве замены Минским соглашениям и быть ратифицирован парламентами Украины и России.

Спецпредставитель:

Такая ратификация и будет отличать его от Минских договорённостей.

Сайдика австрийский журналисты спросили о вероятной численности военной и полицейской миссии ООН. Чиновник ОБСЕ уклонился от прямого ответа, заявив, что точно численность не будет составлять 20 тысяч человек, "как об этого сегодня некоторые заявляют".

29.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Австрия
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2 комментария
№1
30.01.2019 10:18
Ага,в Косово мы уже видели как поступили с сербами НАТОвские ( миротворцы )...Гуляйте в Мексиканском заливе,господин Сайдик,там ваше место,или в Канаде,среди беглых бандеровцев
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№2
30.01.2019 15:08
Цитата, Дон36 сообщ. №1
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