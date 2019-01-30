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30.01.2019
Военное обозрение

Сроки создания ПАК ДА сравнили со сроками создания Ту-144

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Прозвучало заявление, раскрывающее детали по созданию перспективного российского самолёта Дальней авиации. Речь идёт о перспективном авиационном комплексе – ПАК ДА. Гендиректор ПАО "Туполев" рассказал СМИ о сроках разработки этого самолёта.

Источник изображения: warfiles.ru

По словам главы "Туполева" Александра Конюхова, изделие 80 (именно так выглядит заводская номенклатура ПАК ДА) будет создано в течение 5-7 лет. Это заявление приводит ТК "Звезда".

Именно такое время заложено в первоначальной программе. Если так, что новейшие российские самолёты Дальней авиации можно будет увидеть к 2026 году.

Александр Конюхов пояснил, на каком основании сделаны именно такие предположения по времени создания ПАК ДА. По его словам, имеется сопоставление по срокам создания сверхзвукового пассажирского самолёта Ту-144. Этот лайнер был спроектирован в течение пяти лет.

Правда, здесь нужно учитывать немаловажную деталь: Ту-144 создавался в Советском Союзе, где зачастую задача ставилась таким образом, что создание могло состояться и гораздо раньше намеченных сроков. Теперь ситуация такова, что события как минимум не форсируют. С одной стороны, ничего предосудительного в этом нет, так как на выходе должен получиться высококачественный "продукт" (в данном случае – самолёт). Но с другой стороны, как это часто случается в последнее время, затягивание сроков приводит к новым запросам по финансированию программы. Стоит надеяться, что это не про ПАК ДА.

Сам ПАК ДА – машина, которой для атаки объектов противника даже не обязательно входить в зону обнаружения. Задачу поможет решить высокоточное гиперзвуковое оружие. При этом время полёта дальнего ракетоносца должно составить около 30 часов, что обеспечат уникальные разработки в плане создания силовых установок.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ту-144
Компании
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Проекты
ГЗЛА
ПАК ДА
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