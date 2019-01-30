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30.01.2019
Военное обозрение

НПО машиностроения запатентовало новый способ заправки ракет

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Специалисты НПО машиностроения (разработчик МБР "Стилет" и гиперзвукового блока "Авангард") запатентовали мобильный способ заправки ракет, сообщает пресс-служба предприятия.

Источник изображения: Минобороны РФ

В настоящее время ракетная техника заправляется, как правило" непосредственно на стартовой позиции. Но перед этим топливо необходимо привезти и подготовить: сначала компонент по железной дороге доставляют на техническую позицию, где сливают в специальные хранилища. Там топливо проходит подготовку. Затем оно перекачивается в автозаправщик, который и отправляется на стартовую позицию для заправки ракеты.

Этот способ проверен годами. Но с годами он становится всё менее надежным, поскольку используется устаревшее оборудование, доставшееся в наследство от СССР. Старые комплексы требуют капитального ремонта (хотя комплектующие уже не производятся) и крупных вложений. Поэтому в последние годы специалисты искали новую методику подготовки топлива.

Инженеры решили отказаться от стационарных хранилищ. На смену им придут мобильные комплексы.

По данным пресс-службы, новый способ уже запатентован. Его суть в том, что топливо из железнодорожной цистерны сразу переливается в заправочную автоцистерну, к которой затем "подстыковывается мобильный агрегат термостатирования и газонасыщения". После подготовки топливо в тех же цистернах отправляется на стартовую позицию для заправки ракет.

Достоинства такого способа: агрегаты легко перебрасываются в те регионы, где планируется пуск ракеты; во-вторых, комплексы построены на современной элементной базе, которая со временем позволит автоматизировать процесс подготовки топлива; в-третьих, этот способ безопаснее традиционного "стационарного", поскольку сокращается количество переливов топлива, содержащего такие компоненты, как амил и гептил (вещества 1 класса опасности).

Указанные компоненты используются в ракетах "Стилет", которые будут применяться в качестве первых носителей гиперзвуковых "Авангардов".

29.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
РС-18
Компании
Минoбороны РФ
НПО машиностроения
Проекты
ГЗЛА
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