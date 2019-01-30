В Новосибирске заявили об окончании испытаний алюминиевого двигателя

В Новосибирске успешно завершились испытания полностью алюминиевого авиационного двигателя, разработанного в государственном техническом университете (НГТУ). Проведенные микрометрические исследования силовой установки не показали износа после многочасовой работы двигателя, пишет интернет-издание "Nplus1"

Источник изображения: НГТУ | В. Невидимов

Несмотря на то, что в авиационных двигателях из алюминия выполняют только ненагружаемые детали, а все остальное изготавливают из различных сплавов стали, новосибирские ученые нашли способ придать алюминию свойства стали и изготовили из него абсолютно всю силовую установку. Применение этого сплава позволило снизить массу авиационного поршневого двигателя на 30-40% по сравнению с аналогичным двигателем, изготовленным из стали, при этом увеличив мощность на 40 лошадиных сил, в итоге достигнув 400 л.с. По итогам многочасовой работы двигателя, микрометрические приборы износа деталей не показали.

Экспериментальный образец полностью алюминиевого двигателя испытывается с января 2018 года. В настоящее время в Новосибирске уже подготовлена вся документация для серийного выпуска силовой установки. В отличие от опытного образца Н-образной схемы расположения цилиндров, созданной специально для самолета Як-52, была также разработана V-образная, которая позволила уменьшить габариты двигателя. Новая силовая установка может применяться на учебных Як-18Т, пассажирских Ил-103 и на самолете-амфибии Бе-103. Двигатель спроектирован по модульной схеме с двумя силовыми блоками мощностью 200 лошадиных сил каждый. Масса силовой установки составит 98 килограммов.