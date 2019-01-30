Колумбия отреагировала на слова Болтона об отправке 5 тысяч военнослужащих США

В Твиттере появилось заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором тот говорит о переброске 5 тысяч военнослужащих в Колумбию.

Источник изображения: Минобороны США

В частности, заявление Болтона приводится человеком по имени Рао Комар (Rao Komar), являющимся научным сотрудником журнала Network Science, а также бывшим сотрудником небезызвестной структуры Bellingcat.

Вот как выглядит опубликованное этим человеком заявление Джона Болтона. Точнее, речь не о заявлении, а о словах Болтона, записанных в его блокноте в ходе брифинга по ситуации в Венесуэле:

Афганистан - Добро пожаловать на переговоры. 5000 военнослужащих - в Колумбию.

Колумбийским властям, которые ещё пару дней назад заявили, что не предоставят армии США свою территорию в случае военной операции против Николаса Мадуро в Венесуэле, пришлось реагировать. Однако реакция, как и сами формулировки, оказалась несколько обтекаемой.

В колумбийском МИД заявили, что "значения и причины упоминания Болтоном Колумбии в таком контексте, официальной Боготе неизвестны". При этом было дополнено, что Колумбия готова сотрудничать с Вашингтоном по важным для обеих стран темам.

Ранее было опубликовано сообщение о том, что в другую страну Южной Америки - Бразилию - направлены более сотни израильских военнослужащих. По официальным данным, они будут задействованы в поисково-спасательной операции на территории Бразилии в связи с прорывом дамбы и многочисленными жертвами.

Между тем, военные эксперты предположили, что американские власти могут осуществить попытку создания своеобразной "венесуэльской коалиции" - по типу той, которая действует в Сирии.

На официальной странице армии США в Фейсбуке появился баннер с надписью "Армия готова!"

К чему?