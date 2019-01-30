Китайские эксперты оценили "суперпушку" США

В США разрабатывает артиллерийское орудие, способное поражать цели на расстоянии более 1,6 тыс. км, сообщает Global Times со ссылкой на китайских экспертов.

Источник изображения: U.S. Navy

О разработке такой "суперпушки" на прошлой неделе рассказал министр сухопутных войск США Марк Эспер.

Эксперты усомнились в возможностях пушки стрелять на расстояние 1,6 тыс. км. По их словам, самые продвинутые артиллерийские орудия могут стрелять на расстояние, не превышающее 100 миль (160 км).

Даже разрабатываемая в Соединенных Штатах электромагнитная пушка не может превысить трехсотмильную дистанцию (около 480 км), отметили специалисты.

По их мнению, в данном случае речь нужно вести не об орудии, а о баллистической ракете средней дальности типа китайской DF-26. А все разговоры о "суперпушке" являются лишь попыткой избежать нарушения Договора о РСМД, запрещающего использование и разработку ракет, дальность которых находится в диапазоне от 500 до 1000 км и от 1000 до 5500 км.

Напомним, ДРСМД заключен в 1987 году между США и СССР. Осенью прошлого года Дональд Трамп объявил о выходе из договора, поскольку российская сторона его нарушает. При этом доказательств нарушений Вашингтон так и не представил.

Позже в Белом доме заявили, что нарушение России заключается в разработке ракеты 9М729 (SSC-8), дальность полета которой запрещена соглашением. При этом Майк Помпео в конце 2018 года дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" условий договора.

В России эти обвинения назвали голословными, указав, что дальность 9М729 составляет 480 км, что не противоречит положениям ДРСМД.