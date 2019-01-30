В рабочий полдень: К чему может привести военная операция США в Венесуэле

В рубрике "В рабочий полдень" сегодня представляем не привычную тройку высказываний или действий известных лиц, а только одно – заявление властей США о том, что они не исключают военной операции на территории Венесуэлы.

Источник изображения: https://www.facebook.com/USarmy

Страстей во всю эту историю добавил откровенно сознательный слив в прессу слов Джона Болтона, записанных тем в своём блокноте. Речь о заявлении по поводу "ввода 5 тысяч американских военнослужащих в Колумбию". Похоже на блеф со стороны США, но тем не менее – обсуждения достойно.

Заявление одно – представляемых выводов три.

Если представить, что США действительно собираются использовать территорию соседних с Венесуэлой стран для возможного вторжения в Венесуэлу с целью усадить в Каракасе "своего с.. сына"... Не говоря о долгосрочной перспективе, стоит немного поразмышлять над тем, что в случае вторжения произойдёт в регионе и в мире сразу же вслед за гипотетическим началом американской операции.

Первое, что практически очевидно: взлёт цен на нефть, так как нефтяные месторождения и промышленный нефтехимический сектор без боя сдан не будет – слишком большие деньги в этой отрасли вращаются (в том числе и поэтому США и вспомнили о "недостатке демократии" в Венесуэле).

Прогноз по поводу барреля по 100 долларов в такой ситуации выглядит вполне реальным. В свою очередь это снова оживляет внутриамериканские сланцевые проекты, многие из которых к настоящему моменту либо приказали долго жить, либо находятся на грани рентабельности (при ценах на уровне 50-60 долларов за бочку). С другой стороны, рост цен на нефть существенно выше 60-70 долларов за баррель не входит в интересы США, так как снизится уровень конкурентоспособности американских товаров даже внутри самих США.

Второе: сам факт военной операции фактически под боком у США приведёт к гигантской волне беженцев. При учёте того, что население Венесуэлы составляет около 31 млн человек, превращение по меньшей мере 10 процентов от этого числа в переселенцев – реалистичный сценарий. Из этих 3 с лишним миллионов большинство потянется именно в сторону Соединённых Штатов – через Центральную Америку, включая Мексику, власти которой, кстати, не поддерживают американского ставленника Хуана Гуаидо, понимая, к чему ситуация может в итоге свестись. Стену к тому моменту Трамп вряд ли успеет достроить.

Третье: США постараются воспользоваться ситуацией для создания так называемого латиноамериканского аналога НАТО. Аргументация слышна уже сейчас: в целях поддержки демократии в Латинской Америки. Цель: не только полный контроль над двумя Американскими континентами, но и выбивание финансирования из латиноамериканских бюджетов – по примеру того, как это выбивание со стороны США (2% ВВП) проявляет себя в Европе.

Дополнительный итог может быть таким: страны, которые имеют технологии, но все ещё сомневаются в целесообразности продолжения разработок в рамках военных ядерных программ, глядя на ситуацию с Венесуэлой, точно захотят застраховать себя от подобных рисков - рисков обнаружения у себя Штатами "недостатка демократии". Поможет ли, - вопрос открытый.