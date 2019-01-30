Израильскую систему активной защиты Trophy "примерят" на немецкие Leopard 2

Германия, вслед за Соединенными Штатами, может закупить израильские комплексы активной защиты (КАЗ) для своих танков. Немецкая компания Krauss-Maffei Wegmenn объявила о совместных с Rafael Advanced Defense Systems испытаниях системы Trophy ("Меиль руах" - "ветровка") на танке Leopard 2, передает "Warspot" со ссылкой на портал jpost.com.

Источник изображения: Below-the-turret-ring.blogspot.fr

По информации издания, испытания КАЗ Trophy на танки Leopard 2 будут проходить в несколько этапов, начиная уже с этого года. Первые 17 танков с уже интегрированной израильской системой защиты планируется получить до 2021 года, а с 2023 года Бундесвер планирует получить первое подразделение танков для использования их в Совместной целевой группе НАТО. О дальнейших планах пока не сообщается. По известным данным, сейчас в Бундесвере служит 155 танков Leopard 2A6, 50 машин модификации "2A6M" и 20 Leopard 2A7. 176 боевых машин распределены между четырьмя танковыми батальонами. Остальная техника выполняет функции учебной и находится в соответствующих соединениях.

Не исключено, что применение КАЗ Trophy на немецких танках будет проводится в ходе модернизации Leopard 2 до уровня Leopard 2A7V, которое как раз проводит компания Krauss-Maffei Wegmann по заказу Минобороны Германии.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США выбрало израильскую систему активной защиты для установки на танки M1A2 SEPv2 Abrams сухопутных войск и Корпуса морской пехоты.

Комплекс активной защиты Trophy ("Меиль руах") разработан и производится израильской компанией Rafael при участии IAI Elta. Предназначен для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ и ПТУР, выпущенных по танку.