СМИ: появление БЛА "Охотник" связано с сирийским опытом ВКС РФ

Российские военные активно использовали в Сирии беспилотники, однако их применение сводилось, в основном, к разведке и целеуказанию, пишет обозреватель журнала The National Interest Дэвид Акс.

Автор отмечает, что начав в 2015 году операцию в Сирии, Россия не имела важного боевого элемента – способности поражать цели сразу после их идентификации, что является одной из ключевых функций ударных БЛА в настоящее время.

Опыт российских военных в Сирии подчеркнул это обстоятельство, несмотря на наличие большого количества дронов, помогавших россиянам более точно поражать цели, говорится в материале.

По данным журнала, С-70 "Охотник" – далеко не единственный ударный беспилотник, разрабатывающийся в России по заказу военного ведомства. Однако именно этот дрон должен кардинально сократить дефицит в сегменте боевых БЛА, способных находиться в воздухе до 24 часов.

Сообщается, что летные испытания машины должны начаться весной после отработки взлета и посадки.

Издание отмечает также, что для большей эффективности новым беспилотникам понадобятся специально разработанные небольшие высокоточные боеприпасы.

Автор напоминает, что "Охотник" представляет собой беспилотный самолет, выполненный по схеме "летающее крыло". Его особенностью является способность длительное время находиться в воздухе и совершать полеты на большие расстояния со скоростью до 1 тыс. км/час. Аппарат выполнен с применением технологии стелс. Его одноклассником в США можно назвать БЛА RQ-170.

Вместе с тем, по словам обозревателя, "Охотнику" может понадобиться еще несколько лет, прежде чем он сможет занять свое место в боевом порядке.