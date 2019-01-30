В Кремле назвали санкции США против PDVSA незаконными
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Санкции США против Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA — это пример недобросовестной конкуренции и попытка вмешаться в дела страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения", — добавил он.
Российские интересы в Боливарианской республике будут защищаться в рамках международного права с использованием "всех доступных нам механизмов", добавил Песков.
Ограничения против PDVSA
Вашингтон объявил о введении санкций против PDVSA накануне. Также Соединенные Штаты в очередной раз призвали все страны мира признать Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы.
США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с компанией. Ущерб для Каракаса, по данным Белого дома, в общей сложности составил семь миллиардов долларов. Еще 11 миллиардов страна потеряет в сфере поставок нефти.
Министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо назвал происходящее грабежом. Президент страны Николас Мадуро заявил, что намерен обратиться в международный суд. По его мнению, США хотят "украсть" Citgo (американскую "дочку" PDVSA).
Попытка госпереворота в Венесуэле
Массовые акции начались в Венесуэле 21 января.
На волне протеста спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.
США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США".
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек.
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