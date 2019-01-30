Войти
30.01.2019
РИА Новости

В Кремле назвали санкции США против PDVSA незаконными

532
0
+1
Флаги Венесуэлы и России
Флаги Венесуэлы и России.
Источник изображения: neftegaz.ru

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Санкции США против Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA — это пример недобросовестной конкуренции и попытка вмешаться в дела страны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом, законное руководство Венесуэлы уже охарактеризовало эти санкции как незаконные. Можно полностью присоединиться к этой точке зрения", — добавил он.

Российские интересы в Боливарианской республике будут защищаться в рамках международного права с использованием "всех доступных нам механизмов", добавил Песков.

Ограничения против PDVSA

Вашингтон объявил о введении санкций против PDVSA накануне. Также Соединенные Штаты в очередной раз призвали все страны мира признать Хуана Гуаидо законным временным президентом Венесуэлы.

США заблокировали все активы и интересы PDVSA в своей юрисдикции, а также запретили сделки с компанией. Ущерб для Каракаса, по данным Белого дома, в общей сложности составил семь миллиардов долларов. Еще 11 миллиардов страна потеряет в сфере поставок нефти.

Министр нефти Венесуэлы и глава PDVSA Мануэль Кеведо назвал происходящее грабежом. Президент страны Николас Мадуро заявил, что намерен обратиться в международный суд. По его мнению, США хотят "украсть" Citgo (американскую "дочку" PDVSA).

Попытка госпереворота в Венесуэле

Массовые акции начались в Венесуэле 21 января.

На волне протеста спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства.

США и ряд других стран признали его. Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США".

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Россия
США
Похожие новости
05.09.2011
БЛА ZАLА 421-16Е: прорыв в области аэродинамики
23.08.2011
Интерес к российским средствам ПВО будет расти
27.07.2011
НПК «Иркут» рассчитывает, что в ближайшие два года Минобороны РФ закупит около 65 новых самолетов Як-130
23.06.2011
В лидирующую тройку рейтинга ЦАМТО по экспорту ЗРК малой и средней дальности по периоду 2007-2014 гг. входят Россия, Израиль и Франция
12.05.2011
"Рособоронэкспорт" представит на выставке в Перу лучшие образцы боевых систем
18.04.2011
Латина во имя оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев