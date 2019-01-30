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30.01.2019
Российская газета

Подземная Великая стена: где Китай прячет ядерные ракеты

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Источник изображения: IceUnshattered/wikimedia.org

Ракетные войска китайской армии провели симуляцию запуска межконтинентальных баллистических ракет из подземных бункеров. Подобными учениями военные готовятся к контратаке в случае начала ядерной войны.

Об учениях пишет американское издание Business Insider, отмечая при этом, что военная доктрина Китая исключает возможность нанесения удара первой. В статье отмечается, что ракеты расположены в укрепленных и защищенных бункерах глубоко в горах. Это разнообразные ракеты шахтного базирования. Китай также располагате баллистическими ракетами на мобильных платформах и подводных лодках.

Издание напоминает, что в ноябре 2018 года Китай испытал новую баллистическую ракету дальнего радиуса действия. Об этом рассказывала и "РГ". В нынешнем году ожидается, что в КНР объявят еще об одной межконтинентальной баллистической ракете - DF-41. Все эти действия говорят о том, что Пекин пытается усилить свои возможности "ядерного сдерживания", в то время как Россия и США готовятся к обновлению собственных стратегических ракет.

На учениях по симуляции запуска ракет провели и тренировку по выживанию после ядерной атаки в специальных бункерах. Как предполагает американское издание, их построил инженер Цянь Цю. Именно он недавно получил награду за достижения в развитии хранилищ для китайских ядерных боеголовок.

В Китае заявляют, что бункеры - это "подземная Великая стена". Они могут выдержать прямой ядерный удар и столкновение с пассажирским самолетом.


 Светлана Цыганкова

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
DF-41
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
30.01.2019 08:26
Цитата, q
В Китае заявляют, что бункеры - это "подземная Великая стена". Они могут выдержать прямой ядерный удар и столкновение с пассажирским самолетом.
Как можно через "и" перечислять такие столько разные по своей силе воздействия? Не понятно.  Светлана, так нельзя.  Вы когда иероглифы переводили должны были об этом задуматься и отразить это в тексте не столь экстравагантным способом.
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