Более 100 новых судов необходимо России для Севморпути - вице-премьер Борисов

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - РФ требуется более 100 новых судов для Северного морского пути, это позволит к 2024 году обеспечить грузопоток по СМП 80 млн тонн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Предварительная оценка потребности в судах ледового плавания для освоения прогнозного грузопотока по СМП составит более 100 новых судов, в том числе: ледоколы, газовозы для перевозок СПГ, танкеры для перевозки сырой нефти и газового конденсата, вспомогательные, аварийно-спасательные, навигационно-гидрографичкие суда и другое", - сказал Ю.Борисов во вторник на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.

Он отметил, что комплексный план по модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусматривает увеличение объёма перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 80 млн. тонн.

"Кроме того, России (в целом, - "ИФ") требуется новый современный сухогрузный флот: контейнеровозы, балкеры для вывоза угля, паромы, рефрижераторы, пассажирские суда", - сказал вице-премьер.