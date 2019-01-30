Войти
30.01.2019
Интерфакс-АВН

Более 100 новых судов необходимо России для Севморпути - вице-премьер Борисов

779
0
0
Караван судов на трассе Северного морского пути. архивное фото
Караван судов на трассе Северного морского пути. архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / А. Соломонов

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - РФ требуется более 100 новых судов для Северного морского пути, это позволит к 2024 году обеспечить грузопоток по СМП 80 млн тонн, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Предварительная оценка потребности в судах ледового плавания для освоения прогнозного грузопотока по СМП составит более 100 новых судов, в том числе: ледоколы, газовозы для перевозок СПГ, танкеры для перевозки сырой нефти и газового конденсата, вспомогательные, аварийно-спасательные, навигационно-гидрографичкие суда и другое", - сказал Ю.Борисов во вторник на заседании Морской коллегии при правительстве РФ.

Он отметил, что комплексный план по модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года предусматривает увеличение объёма перевозок грузов в акватории Северного морского пути до 80 млн. тонн.

"Кроме того, России (в целом, - "ИФ") требуется новый современный сухогрузный флот: контейнеровозы, балкеры для вывоза угля, паромы, рефрижераторы, пассажирские суда", - сказал вице-премьер.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Похожие новости
13.03.2018
В Минобороны рассказали о способности ракет "Кинжал" уничтожать авианосцы
12.01.2018
Корвет "Гремящий" готов к швартовным испытаниям - завод
13.03.2017
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов оценил состояние дел в ПАО «ВАСО»
10.03.2017
Новейшие истребители ПАК ФА могут пойти в серию после 2018 года
08.12.2015
Минобороны: заказчики выстроились в очередь за российскими самолетами
27.03.2015
Юрий Борисов о Форуме «АРМИЯ-2015»: возможности этой выставочной площадки будут только наращиваться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев