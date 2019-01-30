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30.01.2019
Интерфакс-АВН

Парашютные испытания корабля "Федерация" запланированы на 2020 год - источник

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Демонстрация "космической" парашютной системы
Демонстрация "космической" парашютной системы, создаваемой для перспективного корабля "Федерация".
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Парашютные испытания перспективного многоразового космического корабля "Федерация" должны быть выполнены в следующем году, однако сроки могут быть передвинуты, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Парашютные испытания макета корабля "Федерация" запланированы на 2020 год", - сказал собеседник агентства в кулуарах 43-х академических "Королевских чтений".

В то же время он выразил опасения, что этот срок реален, поскольку пока нет стапеля для производства макета в сборочном цехе РКК "Энергия".

"Федерация" - многоразовый пилотируемый транспортный космический корабль нового поколения. Его разработку ведет ПАО "РКК "Энергия" им. С.П.Королева".

Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции, находящиеся на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

В частности, возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до одного года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 т (19 т при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 т. Длина "Федерации" - 6,1 м.

Для выведения корабля на околоземную орбиту планируется использовать ракету-носитель среднего класса "Союз-5", получившую название "Иртыш", головным разработчиком которой также является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы. Пилотируемый полет и стыковка с МКС планируется в 2024 году.

1ми 1эм де ле

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
2020-й год
Луна
МКС
Союз-5 РН
Федерация КК
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