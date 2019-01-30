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30.01.2019
Интерфакс-АВН

Ракетно-космическая корпорация возобновит космическийй туризм без полетов на МКС - Роскосмос

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Юрий Урличич. Источник: РИА "Новости".

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия продолжает удерживать лидирующие позиции в области исследований и освоения космоса, решая при этом ряд амбициозных задач, заявил во вторник 1-й заместитель главы Роскосомса Юрий Урличич.

"Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" сможет поднять космический туризм на новую высоту, скажем, без присстыковки к Международной космической станции (МКС)", - сказал он в приветствии Роскосмоса участникам 43-х Академических "Королевских чтений" по космонавтике.

"Очередной современный технологический уклад без космоса, без этой зоны развития невозможен. Впереди новые проекты, такие как многоспутниковая группировка "Сфера", сверхтяж (сверхтяжелая ракета-носитель, - "ИФ"), и надо найти ему не один-два, а больше применений, надо разобраться мы на Луне как на промежуточной остановке, или это надолго, куда мы движемсяя дальше - к астероидам или Марсу", - сказал Ю.Урличич.

"Очень часто возникает дискуссия: а Россия сегодня в космосе лидер или нет? Приведу только пару примеров. А кто сегодня может запускать космонавтов в космос? Мы и китайцы. Причем китайцы только своих, а мы весь мир катаем. Только мы извлекаем прибыль из пилотируемой космонавтики, и не одно десятилетие. Только мы туристов катаем", - отметил Ю.Урличич.

"Мы немного пробуксовываем, но, думаю, РКК "Энергия" сможет найти в себе силы и поднять туризм на новую высоту, в том числе, скажем, без пристыковки к МКС, катать туристов так называемой космческой тропой", - отметил он.

29.01.2019
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Китай
Россия
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Роскосмос
Энергия РКК
Проекты
Луна
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