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30.01.2019
Интерфакс-АВН

Российский экипаж МКС увеличится до трёх человек с осени

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Олег Артемьев
Член основного экипажа МКС 55/56 Олег Артемьев.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Российских космонавтов снова будет трое в экипаже МКС вместо нынешних двух с сентября этого года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам РКК "Энергия" Евгений Микрин.

"С сентября 2019 года для интеграции многоцелевого модуля МЛН экипаж российского сегмента МКС должен быть увеличен до трёх человек, для чего необходим запуск четырёх кораблей "Прогресс МС" в год", - сказал Е.Микрин на 43-х академических "Королевских чтениях".

В последние годы на МКС одновременно находятся два российских космонавта.

29.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Компании
Энергия РКК
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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