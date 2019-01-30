Строительство новой базы ПВО в Арктике близится к завершению

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Военный городок для соединения войск противовоздушной обороны (ПВО) Северного флота в якутском порту Тикси достроен на 95%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе флота.

"В посёлке Тикси (Якутия), расположенном на побережье одноимённой бухты моря Лаптевых, завершается строительство военного городка блочно-модульного типа для размещения военнослужащих соединения противовоздушной обороны Северного флота, которые будут проходить там службу", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, "строительная готовность объекта на сегодня превышает 95 процентов". Ход строительства держит на личном контроле командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Среди прочего для военных соорудят общежитие, административный корпус, дизельную электростанцию, хранилище воды и топлива и другие объекты.

В ноябре прошлого года командующий Северным флотом Николай Евменов сообщил, что в 2018 году в составе флота сформируют новую дивизию ПВО. Ее соединения развернут на архипелаге Новая Земля, а также в поселках Диксон и Тикси, отметил командующий.

Северный флот - межвидовое стратегическое объединение Вооруженных сил РФ, защищающее национальные интересы России как в Арктике, так и в других районах Мирового океана. На вооружении Северного флота, в частности, - атомные подлодки, тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий".