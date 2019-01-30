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30.01.2019
ТАСС

Источник: парашютные испытания космического корабля "Федерация" запланированы на 2020 год

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Макет корабля "Федерация"
Макет пилотируемого космического корабля "Федерация".
Источник изображения: Википедия

Собеседник агентства также сообщил, что первый беспилотный полет корабля должен состояться в 2022 году

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Парашютные испытания перспективного транспортного космического корабля "Федерация" запланированы на 2020 год, сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли в кулуарах 43-х Королевских чтений.

"Парашютное испытания макета "Федерации" запланированы на 2020 год", - сказал он.

При этом собеседник агентства выразил опасения в реальности данного срока, "поскольку нет стапеля для производства макета в сборочном цехе".

Он также отметил, что первый беспилотный полет корабля планируется на 2022 год.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
Федерация КК
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