В Роскосмосе пообещали, что РКК "Энергия" поднимет космический туризм на новую высоту
Заместитель гендиректора госкорпорации Юрий Урличич напомнил, что пока только Россия предоставляет миру услуги по отправке людей в космос
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" выведет космический туризм на новый уровень. Об этом рассказал во вторник первый заместитель гендиректора Роскосмоса Юрий Урличич во время пленарного заседания 43-х Королевских чтений.
"Я надеюсь, РКК "Энергия" сможет найти в себе силы туризм поднять на новую высоту, в том числе и без присоединения к МКС катать туристов космической тропой. Дмитрий Олегович (Рогозин - прим. ТАСС) предложил несколько вариантов развития космического туризма", - отметил Урличич.
Он также напомнил, что сейчас только Россия предоставляет всему миру услуги по отправке людей в космос.
"Без инновационного подхода мы не сможем остаться лидерами в космосе. Очень часто возникают дискуссии, является ли Россия лидером в космосе или нет. А кто сегодня может в космос запускать космонавтов: мы и китайцы, причем китайцы только своих, а мы весь мир катаем", - подчеркнул заместитель гендиректора.
29 января в МГТУ имени Н. Э. Баумана стартовали 43-е Королевские чтения памяти академика Сергея Королева и других выдающихся отечественных ученых - пионеров освоения космического пространства. Они продлятся до 1 февраля.
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