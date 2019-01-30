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30.01.2019
ТАСС

В Роскосмосе пообещали, что РКК "Энергия" поднимет космический туризм на новую высоту

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Макет корабля "Федерация" в РКК "Энергия"
Макет пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Федерация" в РКК "Энергия".
Источник изображения: © Антон Новодережкин/ТАСC

Заместитель гендиректора госкорпорации Юрий Урличич напомнил, что пока только Россия предоставляет миру услуги по отправке людей в космос

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" выведет космический туризм на новый уровень. Об этом рассказал во вторник первый заместитель гендиректора Роскосмоса Юрий Урличич во время пленарного заседания 43-х Королевских чтений.

"Я надеюсь, РКК "Энергия" сможет найти в себе силы туризм поднять на новую высоту, в том числе и без присоединения к МКС катать туристов космической тропой. Дмитрий Олегович (Рогозин - прим. ТАСС) предложил несколько вариантов развития космического туризма", - отметил Урличич.

Он также напомнил, что сейчас только Россия предоставляет всему миру услуги по отправке людей в космос.

"Без инновационного подхода мы не сможем остаться лидерами в космосе. Очень часто возникают дискуссии, является ли Россия лидером в космосе или нет. А кто сегодня может в космос запускать космонавтов: мы и китайцы, причем китайцы только своих, а мы весь мир катаем", - подчеркнул заместитель гендиректора.

29 января в МГТУ имени Н. Э. Баумана стартовали 43-е Королевские чтения памяти академика Сергея Королева и других выдающихся отечественных ученых - пионеров освоения космического пространства. Они продлятся до 1 февраля.

29.01.2019
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принадлежат ТАСС
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