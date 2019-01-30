Россия начала формировать концепцию национальной окололунной станции
Как заявил генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин, речь может идти о посещаемой платформе
МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Российские специалисты уже формируют концепцию национальной окололунной станции.
Об этом сообщил во вторник генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам, академик РАН Евгений Микрин.
"В настоящее время формируется концепция посещаемой платформы на окололунной орбите", - сказал Микрин, выступая на XLIII Королёвских чтениях.
Он уточнил, что окололунная станция может быть и международной, но ее строительство должно осуществляться на равных. "Необходимо равноправное партнерство, как это было сделано в проекте Международной космической станции", - отметил генконструктор.
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