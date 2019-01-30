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30.01.2019
ЦАМТО

Германия построит третью партию НАПЛ для ВМС Израиля

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Израильская неатомная подводная лодка Rahav (вторая типа Tanin и пятая по счету типа Dolphin) прибывает в Хайфу. 12.01.2016
Израильская неатомная подводная лодка Rahav (вторая типа Tanin и пятая по счету типа Dolphin) прибывает в Хайфу. 12.01.2016.
Источник изображения: AP

ЦАМТО, 29 января. Как сообщает Navyrecognition.com, правительство Германии недавно дало согласие на поставку ВМС Израиля еще одной партии из трех дополнительных подводных лодок класса "Долфин" (Dolphin) компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Новые подводные лодки предназначены для замены трех НАПЛ первого поколения, что позволит гарантировать сохранение численности подводного флота ВМС Израиля на уровне 6 ед. Стоимость дополнительных подводных лодок для Израиля оценивается в 2 млрд. евро.

В настоящее время в составе ВМС Израиля имеется пять подводных лодок класса "Долфин", включая три принятые на вооружение в 1999-2000 гг. многоцелевые дизельные подводные лодки класса "Долфин" Батч.1, ("Дольфин", "Левиафан" и "Текума"), являющиеся модифицированной версией немецкой ДЭПЛ проекта "Тип 209", и две улучшенной версии с воздухонезависимой силовой установкой ("Танин" и "Рахав"), которые были приняты на вооружение в 2014 и 2016 гг. Ожидается, что третья НАПЛ второй партии, которая строится в Германии, будет принята на вооружение в 2019 году.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
209 тип
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