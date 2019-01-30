МНО Польши приобрело вертолеты S-70i "Блэк Хок" для ССО

ЦАМТО, 29 января. В штаб-квартире расположенной в г.Мелец компании Polskie Zaklady Lotnicze, являющейся подразделением американской Sikorsky, 25 января был подписан контракт на поставку 4 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" для ССО Польши.

Церемония подписания состоялась в присутствии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Помимо вертолетов, которые будут применяться для поддержки специальных операций, соглашение включает пакет услуг материального обеспечения, обучения личного состава и дооснащения S-70i необходимым оборудованием. Общая стоимость контракта составляет 683,4 млн. злотых брутто (178 млн. долл.), включая пакеты логистики, обучение и модификацию. Стоимость одного вертолета с оборудованием оценивается в 75 млн. злотых (19,5 млн. долл.). Логистический пакет включает комплект запасных частей, а также оборудование для наземного обслуживания вертолетов. Учебный пакет включает комплексную подготовку пилотов и технического персонала. Комплект оборудования для приобретаемых вертолетов засекречен, но во время прямой трансляции М.Блащак сообщил, что вооружение для "Блэк Хок" уже заказано. По условиям контракта, поставка вертолетов должна быть выполнена до конца 2019 года.

Как заявлено, закупка новых вертолетов позволит повысить мобильность подразделений спецназа, эффективность выполнения ими задач, расширит возможности ВС Польши по взаимодействию с силами быстрого реагирования государств НАТО.

По сообщению Министерства национальной обороны, для покупки вертолетов по требованию командования ВС была применена процедура ускоренного приобретения военной техники для боевых потребностей. Это позволило провести закупку в режиме переговоров с одним подрядчиком в соответствии с Решением №367/MON министра национальной обороны от 14 сентября 2015 года о правилах и порядке размещения заказов в сфере национальной обороны, имеющих первостепенное значение для безопасности государства. Закон Польши о государственных закупках от 29 января 2004 года допускает такое решение.

По оценке министра, вертолеты приобретены "по приемлемой цене". Их стоимость аналогична той, по которой ранее были закуплены вертолеты для польской полиции плюс оборудование, необходимое вооруженным силам и ССО. Кроме того, немаловажно, что контракт обеспечит работой размещенное в Польше предприятие.