Войти
30.01.2019
ЦАМТО

МНО Польши приобрело вертолеты S-70i "Блэк Хок" для ССО

532
0
-1
Вертолет Black Hawk S-70i
Вертолет Black Hawk S-70i.
Источник изображения: https://www.shephardmedia.com/

ЦАМТО, 29 января. В штаб-квартире расположенной в г.Мелец компании Polskie Zaklady Lotnicze, являющейся подразделением американской Sikorsky, 25 января был подписан контракт на поставку 4 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" для ССО Польши.

Церемония подписания состоялась в присутствии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и министра национальной обороны Мариуша Блащака.

Помимо вертолетов, которые будут применяться для поддержки специальных операций, соглашение включает пакет услуг материального обеспечения, обучения личного состава и дооснащения S-70i необходимым оборудованием. Общая стоимость контракта составляет 683,4 млн. злотых брутто (178 млн. долл.), включая пакеты логистики, обучение и модификацию. Стоимость одного вертолета с оборудованием оценивается в 75 млн. злотых (19,5 млн. долл.). Логистический пакет включает комплект запасных частей, а также оборудование для наземного обслуживания вертолетов. Учебный пакет включает комплексную подготовку пилотов и технического персонала. Комплект оборудования для приобретаемых вертолетов засекречен, но во время прямой трансляции М.Блащак сообщил, что вооружение для "Блэк Хок" уже заказано. По условиям контракта, поставка вертолетов должна быть выполнена до конца 2019 года.

Как заявлено, закупка новых вертолетов позволит повысить мобильность подразделений спецназа, эффективность выполнения ими задач, расширит возможности ВС Польши по взаимодействию с силами быстрого реагирования государств НАТО.

По сообщению Министерства национальной обороны, для покупки вертолетов по требованию командования ВС была применена процедура ускоренного приобретения военной техники для боевых потребностей. Это позволило провести закупку в режиме переговоров с одним подрядчиком в соответствии с Решением №367/MON министра национальной обороны от 14 сентября 2015 года о правилах и порядке размещения заказов в сфере национальной обороны, имеющих первостепенное значение для безопасности государства. Закон Польши о государственных закупках от 29 января 2004 года допускает такое решение.

По оценке министра, вертолеты приобретены "по приемлемой цене". Их стоимость аналогична той, по которой ранее были закуплены вертолеты для польской полиции плюс оборудование, необходимое вооруженным силам и ССО. Кроме того, немаловажно, что контракт обеспечит работой размещенное в Польше предприятие.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Компании
Sikorsky Aircraft
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
04.01.2016
Посол Польши во Франции о состоянии польской армии и конфликте на Украине
18.09.2014
Из продавцов в покупатели
03.09.2014
Придется ли французскому ВПК расплачиваться за «Мистрали»? ("La Tribune", Франция)
11.08.2010
Невоенный Фарнборо
28.07.2010
Не за покупками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев