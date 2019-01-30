На Хабаровском судостроительном заводе начали строительство буксира проекта 00440
ЦАМТО, 29 января. На Хабаровском судостроительном заводе (входит в ОСК) 29 января состоялась торжественная закладка второго из серии буксира проекта 00440 для Амурского судостроительного завода.
В настоящее время АО "ХСЗ" ведет строительство двух буксиров этого проекта.
В качестве лизингодателя выступила компания "Машпромлизинг", которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию, как и другие участники сделки. Проект судов был разработан в конструкторском бюро "Вымпел" (также входит в ОСК).
АСЗ планирует использовать новые буксиры для осуществления перегона кораблей и судов в город Владивосток для их дальнейшей достройки, заводских ходовых и швартовных испытаний с последующей передачей заказчикам, а также оказания услуг по буксировке.
Головное судно планируется построить в 2019 году, второе в 2020 году.
Основные технические характеристики: длина наибольшая – 35 м, ширина – 9,5 м, осадка – не более 3,5 м, скорость судна – 12 узлов, экипаж – 8 человек.
Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".
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