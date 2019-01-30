На Хабаровском судостроительном заводе начали строительство буксира проекта 00440

ЦАМТО, 29 января. На Хабаровском судостроительном заводе (входит в ОСК) 29 января состоялась торжественная закладка второго из серии буксира проекта 00440 для Амурского судостроительного завода.

В настоящее время АО "ХСЗ" ведет строительство двух буксиров этого проекта.

В качестве лизингодателя выступила компания "Машпромлизинг", которая входит в Объединенную судостроительную корпорацию, как и другие участники сделки. Проект судов был разработан в конструкторском бюро "Вымпел" (также входит в ОСК).

АСЗ планирует использовать новые буксиры для осуществления перегона кораблей и судов в город Владивосток для их дальнейшей достройки, заводских ходовых и швартовных испытаний с последующей передачей заказчикам, а также оказания услуг по буксировке.

Головное судно планируется построить в 2019 году, второе в 2020 году.

Основные технические характеристики: длина наибольшая – 35 м, ширина – 9,5 м, осадка – не более 3,5 м, скорость судна – 12 узлов, экипаж – 8 человек.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".