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30.01.2019
ЦАМТО

"Аэронет" планирует испытывать беспилотные летательные аппараты в Якутии

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Владимир Воронов
Директор Центра перспективных исследований Группы «Кронштадт» Владимир Воронов докладывает на рабочей группе дорожной карты «Аэронет».
Источник изображения: http://kronshtadt.ru/

ЦАМТО, 29 января. Рабочая группа Национальной технологической инициативы AeroNet ("Аэронет") рассматривает Якутию как возможный регион для испытаний транспортных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом в интервью "РИА Новости" сообщил соруководитель рабочей группы Сергей Жуков.

"Это совместная работа с правительством Якутии. В регионе есть много увлекательных моментов для испытания беспилотников, например, условия Арктики – то есть это требует изготовления машин, морозоустойчивых двигателей к ним, это огромные незаполненные людьми расстояния, идеально подходящие для тестирования. Якутия готова к инновациям, готова их поддерживать и понимает их важность", – сообщил он. Переговоры об исследовании Арктики ведут рабочая группа и участники рынка с властями региона.

По словам С.Жукова, в настоящее время в Якутии уже развивается система мониторинга для предупреждения природных катаклизмов, ведется пилотный поиск полезных ископаемых (проект "Аэротомография").

"Что касается открытия полигона, здесь, мне кажется, надо осторожнее подходить к заявлениям. С одной стороны, Якутия – сама по себе уникальный природный полигон, а с другой – это создание полигона с аэродром, где много аэронавигационного оборудования и систем: от предсказания погоды до наблюдения за беспилотником, испытания на земле, ремонта в ангаре. Такие вещи мы пока не планируем в Якутии, но испытательные полеты будут", – добавил он.

Рабочая группа "Аэронет" создана в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ) – государственной программы поддержки перспективных направлений технологического бизнеса в РФ, которые могут стать основой мировой экономики на период до 2035 года. Ее основная задача – способствовать развитию рынка гражданских беспилотных авиационно-космических систем и услуг на их основе, передает "РИА Новости".a

29.01.2019
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Россия
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Арктика
БПЛА
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