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30.01.2019
ЦАМТО

Лаосским саперам вручили сертификаты об окончании Международного противоминного центра

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Российский сапер проводит разминирование. Архивное фото
Российский сапер проводит разминирование. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 29 января. В филиале Международного противоминного центра (МПЦ) ВВС РФ, открытом в Лаосе, состоялся очередной выпуск специалистов-инструкторов отряда разминирования Народной армии Лаоса, которым вручены сертификаты об окончании МПЦ.

Обучение проводилось в течение месяца под руководством российских преподавателей МПЦ ВС РФ. Группа лаосских специалистов успешно сдала зачеты по теоретической и практической подготовке, стандарта противоминной деятельности, материальной части российских средств поиска взрывоопасных предметов и свойствам защитных костюмов сапера. Российскими специалистами за время работы филиала МПЦ ВС РФ уже подготовлено 20 лаосских военнослужащих.

Инструктора получили сертификаты установленного образца, подтверждающие обучение в МПЦ ВС РФ. Ранее лаосской стороне были переданы на безвозмездной основе российские средства инженерного вооружения, селективные переносные индукционные миноискатели ИМП-С2, ИМП-2, переносные искатели проводных линий ПИПЛ, искатели неконтактных взрывных устройств ИНВУ-3М, миноискатели глубинные МГ-1И.

В ближайшее время российские специалисты приступят к подготовке новой группы инструкторов. Для этого в населенном пункте Лак Сао провинции Боликхамсай российскими военнослужащими оборудованы учебные классы и площадки для подготовки лаосских саперов. При обучении лаосских коллег специалисты МПЦ ВС РФ передают опыт проведения гуманитарного разминирования, полученный при проведении очистки местности от взрывоопасных предметов на территории России и за ее пределами.

В то же время, российские саперы продолжают выполнение задач по сплошной очистке лесистой местности района Кхамкет от взрывоопасных предметов. На данный момент российские саперы обнаружили более двухсот взрывоопасных предметов на 60-ти гектарах проверенной и очищенной территории. Одна из особенностей выполнения задачи заключается в поиске и обезвреживании неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 см до 2,5 м. Все обезвреженные взрывоопасные предметы относятся к типу кассетных боеприпасов BLU-26, BLU-63, BLU-3B.

Как напомнили в Минобороны, в целях выполнения решения Президента Российской Федерации – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами в Лаосской Народно-Демократической Республике для оказания содействия в разминировании территории данной страны сформирован отряд разминирования Международного противоминного центра ВС РФ в количестве 36 человек, который в настоящее время осуществляет сплошную очистку местности от взрывоопасных предметов.

29.01.2019
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