Названы сроки создания ПАК ДА

Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов".

ЦАМТО, 29 января. Генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов назвал сроки разработки стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), передает "РИА Новости".

"На создание "изделия-80" (Заводское обозначение ПАК ДА – прим. ред.) заложено <…> пять-семь лет", – цитирует "Звезда" заявление А.Конюхова.

Сроки разработки стратегического бомбардировщика гендиректор "Туполева" сопоставил с созданием сверхзвукового авиалайнера Ту-144, который, как отметил А.Конюхов, спроектировали за пять лет.

Как напоминает "РИА Новости", о начале разработки ПАК ДА Объединенная авиастроительная корпорация объявила в ноябре прошлого года.

Работы по модернизации и развитию этого комплекса находятся на особом контроле у Верховного главнокомандующего и министра обороны.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов, отмечает агентство.