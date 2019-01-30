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30.01.2019
ЦАМТО

Названы сроки создания ПАК ДА

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Возможный вид ПАК ДА
Возможный вид ПАК ДА, изображение с официального сайта ОАО "Кузнецов".
Источник изображения: http://www.kuznetsov-motors.ru/

ЦАМТО, 29 января. Генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов назвал сроки разработки стратегического бомбардировщика перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), передает "РИА Новости".

"На создание "изделия-80" (Заводское обозначение ПАК ДА – прим. ред.) заложено <…> пять-семь лет", – цитирует "Звезда" заявление А.Конюхова.

Сроки разработки стратегического бомбардировщика гендиректор "Туполева" сопоставил с созданием сверхзвукового авиалайнера Ту-144, который, как отметил А.Конюхов, спроектировали за пять лет.

Как напоминает "РИА Новости", о начале разработки ПАК ДА Объединенная авиастроительная корпорация объявила в ноябре прошлого года.

Работы по модернизации и развитию этого комплекса находятся на особом контроле у Верховного главнокомандующего и министра обороны.

Ранее замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, что новый комплекс построят с применением стелс-технологий. Ожидается, что основная и дублирующая электронные системы двигателя позволят бомбардировщику совершать полеты продолжительностью до 30 часов, отмечает агентство.

29.01.2019
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-144
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ПАК ДА
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