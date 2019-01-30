Военные инженеры ВВО провели на Бурее масштабные подрывы очередного слоя скальных пород

ЦАМТО, 29 января. Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели масштабные подрывы слоя скальных пород на Бурейском водохранилище. Использовано более 35 тонн тротила. Высота затора практически сравнилась с уровнем верхних льдов.

В районе схода горных пород проводятся мероприятия по расчистке и выравниванию канала (протоки) с помощью бульдозера и экскаватора. Работа ведется в три смены. Первую протоку планируется пробить до 1 февраля. К месту проведения подрывов от полевого лагеря по гребню завала проложена грунтовая дорога. Взрывчатые вещества (кумулятивные заряды и тротил) теперь подвозятся к месту подрыва с помощью доставленных в район обрушения вертолетами Ми-26 армейской авиации двух грузовых машин "КамАЗ", что существенно сокращает время подготовки к взрывным работам.

Задача для военных инженеров заключается в том, чтобы между двумя бассейнами было образовано сообщение и пошла вода.

На близлежащем к Бурейскому водохранилищу арсенале созданы запасы инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ, которые при необходимости будут доставляться к месту обвала.

Всего к выполнению задач привлекается более 539 человек, 46 ед. военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Как напомнили в Минобороны, 11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению Президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.