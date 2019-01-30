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30.01.2019
ЦАМТО

Военные инженеры ВВО провели на Бурее масштабные подрывы очередного слоя скальных пород

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Обрушение скального массива
Обрушение скального массива в районе Бурейского водохранилища.
Источник изображения: YouTube

ЦАМТО, 29 января. Военные инженеры Восточного военного округа (ВВО) провели масштабные подрывы слоя скальных пород на Бурейском водохранилище. Использовано более 35 тонн тротила. Высота затора практически сравнилась с уровнем верхних льдов.

В районе схода горных пород проводятся мероприятия по расчистке и выравниванию канала (протоки) с помощью бульдозера и экскаватора. Работа ведется в три смены. Первую протоку планируется пробить до 1 февраля. К месту проведения подрывов от полевого лагеря по гребню завала проложена грунтовая дорога. Взрывчатые вещества (кумулятивные заряды и тротил) теперь подвозятся к месту подрыва с помощью доставленных в район обрушения вертолетами Ми-26 армейской авиации двух грузовых машин "КамАЗ", что существенно сокращает время подготовки к взрывным работам.

Задача для военных инженеров заключается в том, чтобы между двумя бассейнами было образовано сообщение и пошла вода.

На близлежащем к Бурейскому водохранилищу арсенале созданы запасы инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ, которые при необходимости будут доставляться к месту обвала.

Всего к выполнению задач привлекается более 539 человек, 46 ед. военной и специальной техники, в том числе 6 вертолетов армейской авиации и беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Как напомнили в Минобороны, 11 декабря 2018 года произошло обрушение скального массива в Бурейское водохранилище. При наступлении весеннего половодья повышение уровня воды может повлечь подтопление отдельных населенных пунктов, железнодорожных и автомобильных коммуникаций, а также инженерных сооружений Байкало-Амурской магистрали. По поручению Президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.

29.01.2019
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