ВМФ России продолжит практику подготовки курсантов в арктических широтах

ЦАМТО, 29 января. ВМФ России продолжит практику подготовки курсантов высших военно-морских учебных заведений в походах в арктических широтах.

В 2019 году учебный корабль "Перекоп" совершит очередной поход в Арктику для обеспечения морской практики, сообщили в Главном штабе ВМФ.

Учебный корабль "Перекоп" гарантированно может ходить в северных широтах. Корабль оборудован ледовым поясом, а также прошел ремонт и модернизацию, во время которой на него были установлены самые современные тренажерные комплексы, в частности, штурманский тренажер "Регель", который позволяет готовить курсантов к различным способам кораблевождения. В него транслируются реальные данные от навигационных приборов, и курсанты несут штурманскую вахту в реальной обстановке под контролем руководителя.

В 2018 году учебный корабль "Перекоп" впервые в истории ВМФ совершил учебный поход вокруг Евразии. Поход продолжался 8,5 месяцев и состоял из пяти этапов, на каждом из которых осуществлялась смена курсантов, проходивших морскую практику. Всего в дальнем походе прошли подготовку более 1050 курсантов высших военно-морских учебных заведений, воспитанников Нахимовского училища и юнармейцев по корабельным специальностям различных профилей.

За время дальнего похода с 1 марта по 14 октября 2018 года учебный корабль "Перекоп" совершил более 10 заходов в российские и иностранных порты, дважды пересекал экватор и оставил за кормой более 30 тыс. морских миль.

Результаты данного учебного похода были высоко оценены ВМФ России, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.