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30.01.2019
Газета.ru

"Никто не выживет": чем Россия может уничтожить США

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Испытывается "Сармат"
Испытывается "Сармат".
Источник изображения: militaryrussia.ru

Эксперт объяснил, что десять "Сарматов" уничтожат все население США

Для уничтожения всего населения США достаточно десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат", считает российский военный эксперт Алексей Леонков. Он подверг критике публикации западных СМИ, ставящие под сомнение возможности отечественных вооружений, и расписал несколько вариантов развития событий в случае ядерного конфликта.

Чтобы уничтожить все население США, достаточно десяти межконтинентальных баллистических ракет РС-28 "Сармат", считает военный эксперт Алексей Леонков. Об этом он написал в своей статье для еженедельника "Звезда". Публикация призвана ответить на статьи в западных СМИ, в которых критикуются возможности новейшего российского вооружения - комплексы "Кинжал" и "Авангард", беспилотники "Буревестник" и "Посейдон", а также МБР "Сармат".

По словам Леонкова, внимание Запада в настоящее время сосредоточено на глубоководном беспилотнике с ядерной установкой "Посейдон", с которым за границей якобы уже нашли способ бороться. Эксперт поставил под сомнение успешность этих планов и заявил, что несколько взорванных зарядов беспилотника приведут к огромным разрушениям по всему материку.

"Можно предположить, что к берегам противника, затеявшего с Россией ядерную войну, "Посейдоны" пойдут группами. Первый комплекс станет "взломщиком" минных полей. Взрыв его двухсотмегатонного заряда вызовет детонацию мин, расчистив путь остальным "Посейдонам". Взрыв зарядов этой группы у береговой линии приведет не только к разрушению прибрежной военной и гражданской инфраструктуры, но и создаст гигантскую волну радиоактивного цунами", - считает Леонков.

Однако, как уверен эксперт, до "Посейдона" дело даже не дойдет, так как в случае ядерного конфликта российская сторона обойдется "Сарматами". Леонков также привел некоторые свои расчеты, доказывающие правильность его выводов.

"Одна наша новая МБР РС-28 "Сармат" способна доставить от 6,75 до 7,5 ядерных мегатонн. Это может унести жизни от 33,75 до 37,5 миллиона человек в густонаселенных районах США. Десять "Сарматов" уничтожат все американское население", - пишет эксперт.

При этом российская техника может быть запрограммирована исходя из того, что 80% населения США живет в основном на Западном и Восточном побережье. Правильно рассчитав подрывы, можно нанести несколько катастрофических ударов, считает эксперт.

"Разрушено и заражено будет все: и сотни тысяч квадратных километров материковой территории, и прибрежная акватория. Никто не выживет", - подчеркнул Леонков.

Президент России Владимир Путин на итоговой коллегии Министерства обороны за 2018 год заявил, что ракеты "Сармат" и "Авангард" являются самыми перспективными российскими военными разработками. Именно они, по мнению российского лидера, способны обеспечить безопасность россиян на много лет.

При этом на реализацию гособоронзаказа в 2019 году планируется потратить больше 1,44 трлн руб., 71% из которых пойдет на серийные закупки новейших образцов, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, это делается для того, чтобы доля современного вооружения и техники к концу года составила 67%. Часть средств может быть также потрачена на производство ракет "Сармат", летные испытания которого пройдут в ближайшее время на космодроме Плесецк. На данный момент там идут подготовительные работы, строится необходимая инфраструктура.

Сразу после испытаний за комплексом "Сармат" уже зарезервировано место первого отправления - комплексы шахтного базирования (КШБ) получит Ужурская ракетная дивизия Ракетный войск стратегического назначения (РВСН), сообщает ФАН. "Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии, на вооружении которой сейчас находится его предшественник - ракетный комплекс "Воевода", - заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Ранее эксперты уже заявляли, что "Сарматы" в перспективе станут носителями "Авангардов" и заменят ракеты "Воевода". Сами "Авангарды" были запущены в серийное производство в России летом 2018 года.

Тогда член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН предположил, что при благополучных условиях армия ежегодно сможет получать до нескольких десятков "Авангардов".

"Надо предполагать, что реально в течение ближайших 2-3 лет Россия может получить группировку баллистических ракет, оснащенных комплексом "Авангард". Можно предполагать, что может производиться до нескольких десятков этих блоков в год. Эти блоки должны поставляться на ракетные системы, то есть придется еще и модернизировать соответствующие ракеты, чтобы они могли нести эти блоки. Насколько известно, говорилось, что их могут устанавливать на "Стилеты" и на перспективную ракету "Сармат"", - подчеркнул эксперт.

Сценарий развития ядерного конфликта между США и Россией приводил и заместитель президента Российской академии ракетных войск и артиллерии, доктор военных наук Константин Сивков, сообщает ФАН. По его мнению, несколько ударов "Сарматами" может привести к взрыву вулкана Йеллоустоун. Как уточнил Сивков, подобная катастрофа приведет к гибели США и всей западной цивилизации как таковой.

"К полной физической гибели, а не просто выходу из строя или неприемлемому ущербу. Поэтому создание такого оружия, действительно, очень важно", - заявил эксперт.


Александра Баландина

29.01.2019
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