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30.01.2019
Вестник Мордовии

Вместо "Арматы" мог быть "Бурлан": "Объект 299" со 125-мм пушкой 2А82

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Мы уже привыкли к тому, что регулярно по главной площади страны 9 мая в парадных колоннах проходят перспективные танки Т-14 "Армата". Мало кто знает, что наряду с разработкой из Нижнего Тагила проводились исследования по созданию боевых машин будущего и в Санкт-Петербурге.

По некоторым данным, в основе темы лежали наработки самого начала 90-х гг. по "Объекту 299", или, как его еще называли в СМИ, "Танк предельных параметров".

В прошлом веке, кроме непосредственно танка, предусматривалось создать еще тяжелую боевую машину пехоты, различную инженерную технику и др. Тогда все закончилось из-за прекращения финансирования.

И вот, когда в конце нулевых было принято решение прекратить работу по практически готовому танку со 152-мм пушкой "Объект 195", петербуржцы, как их коллеги в Нижнем Тагиле, были привлечены к созданию одного из вариантов перспективного танка. Их тема называлась "Бурлан". Основным его отличием от Т-14 стал бы традиционный для "Спецмаша" газотурбинный двигатель.

Учитывая, что предусмотренный ранее ГТД-1500 так и не пошел в серию, то, по всей видимости, речь могла бы идти о модернизированном ГТД-1250 с форсированием до 1400 л.с.

Можно также предположить, что в качестве основного вооружения, как и на "Армате", применялась бы 125-мм пушка 2А82.

Особенностью проекта, существенно удешевляющей его, было бы широкое использование хорошо освоенных элементов основного боевого танка Т-80.

Однако все предложения из Санкт-Петербурга остались на бумаге. Это ведь во времена СССР конструкторы могли себе позволить создать в металле несколько конкурирующих между собой образцов. Сейчас, что называется, не до жиру…

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29.01.2019
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принадлежат Вестник Мордовии
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Страны
Россия
Продукция
Армата
Т-80
Т-95
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