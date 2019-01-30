Войти
30.01.2019
Lenta.ru

Колумбия отреагировала на информацию о переброске войск США

543
0
0
Источник изображения: Tamir Kalifa / Getty Images

В МИД Колумбии не знают, что означает запись в блокноте советника по национальной безопасности президента США Джона Болтона о переброске в страну пяти тысяч солдат. Об этом говорится в сообщении, распространенном во вторник, 29 января, передает РИА Новости.

"Значение и причины такого упоминания нам неизвестны", — отметили в ведомстве. Там также подчеркнули, что страна разделяет позицию стран "Группы Лимы" в отношении Каракаса и готова сотрудничать с Вашингтоном по взаимно важным темам.

Как отмечает агентство, в пресс-службе колумбийского министерства обороны обозначили, что не планируют предоставлять свои базы американским военным.

Ранее 29 января журналисты обратили внимание на запись в блокноте Болтона, который тот держал в руках во время пресс-конференции. "Афганистан — готов к разговору, 5000 солдат в Колумбию", — такая запись была видна на одной из фотографий.

Днем ранее советник по нацбезопасности заявил, что США готовы к военному вторжению в Венесуэлу для поддержки оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны. Об этом сообщал NBC News. "Президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что мы готовы к любому шагу", — сказал Болтон.

26 января сообщалось, что США несколько недель разрабатывали секретный план по поддержке венесуэльской оппозиции.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал Мадуро сложить с себя полномочия. Недавно переизбранный на этот пост Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, крупнейшие европейские страны и ряд латиноамериканских государств. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция, поддерживают легитимность Мадуро.

"Группа Лимы" — организация, созданная в августе 2017 года в перуанской Лиме с целью разрешения политического кризиса в Венесуэле.

29.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Афганистан
Белоруссия
Венесуэла
Канада
Колумбия
Перу
Россия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
04.04.2018
Положение стран-поставщиков на рынке вооружений Латинской Америки в 2009-2016 гг. и прогноз на 2017-2020 гг.
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
16.02.2015
Стратегия национальной безопасности ("The White House", США)
08.09.2014
Страны Северной и Северо-Восточной Африки вышли в мировые лидеры по темпам роста военных расходов в 2006-2013 гг.
03.10.2011
Импорт многоцелевых вертолетов в 2003-2010 гг. осуществили 105 стран на сумму 18,5 млрд долларов - ЦАМТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 30.01 23:30
  • 148
Концерн "Калашников" начал поставки АК-12 в российскую армию
  • 30.01 23:12
  • 17
Один в поле не воин: как Израиль пробил русский "Панцирь"
  • 30.01 23:09
  • 3
От дозвука до гиперзвука
  • 30.01 22:46
  • 16
Индонезия испытывает трудности с оплатой за Су-35 - но не из-за американских санкций
  • 30.01 21:26
  • 31
Заслуженный военный летчик рассказал о многофункциональности С-70 "Охотник"
  • 30.01 21:02
  • 5
Atlantic Council (США): медленное, но последовательное удушение Украины происходит на наших глазах
  • 30.01 20:24
  • 8
Закон погрома
  • 30.01 19:45
  • 5
"Адская молотилка": "Терминатор 3" с двумя 57-мм пушками станет ужасом НАТО
  • 30.01 19:08
  • 1
В США раскритиковали робототехнический комплекс "Уран-9"
  • 30.01 18:39
  • 5
Война шестого поколения: США напугала новая ядерная бомба России
  • 30.01 18:32
  • 12
Железный человек. На что способен российский армейский экзоскелет
  • 30.01 18:23
  • 13
Русский акцент. Каким оружием Венесуэла сможет отбиваться от США
  • 30.01 18:22
  • 2
Defense One (США): договор о РСМД обречен — нам необходима новая система контроля над вооружениями
  • 30.01 17:55
  • 12
В России могут построить космодром для частного космического туризма
  • 30.01 17:47
  • 14
Правительство выделит 1,6 млрд руб. в 2019 г. на поддержку самолета МС-21 - Медведев