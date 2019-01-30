США близки к соглашению с талибами о выводе американских войск из Афганистана

Как сообщило 28 января 2019 года информационное агентство РИА Новости, cпециальный представитель государственного секретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад подтвердил, что США и радикальное движение "Талибан" согласовали основные рамки соглашения, которое может привести к полному выводу американских войск в обмен на прекращение огня и переговоры талибов с правительством Афганистана. Об этом пишет американская газета "New York Times".

Американские войска в Афганистане (с) William Tremblay / армия США

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон и "Талибан" в результате продолжавшихся несколько дней переговоров в Катаре достигли предварительного соглашения по окончанию 17-летнего противостояния в Афганистане, что позволит Вашингтону прекратить военное присутствие в стране.

"У нас есть проект рамок (соглашения - ред.), который должен быть конкретизирован до того, как станет соглашением", - заявил Халилзад. "Талибан" обязался, к нашему удовлетворению, сделать, что необходимо, чтобы предотвратить превращение когда-либо Афганистана в платформу международных террористических групп или лиц", - добавил он.

Ранее сообщалось, что предварительный вариант документа содержит призыв к выводу иностранных сил из Афганистана в течение 18 месяцев и заверения в том, что территория страны не будет использоваться как база для террористических группировок "Аль-Каида" и "Исламское государство".

В декабре издание "Wall Street Journal" сообщало, что администрация США рассматривает возможность существенного сокращения своего воинского контингента в Афганистане, где американские военные с 2001 года проводят самую длительную операцию в своей истории. Телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме сообщал, что воинский контингент США в Афганистане будет сокращен приблизительно наполовину - до 7 тысяч военнослужащих.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. За последнее время в Афганистане также усилилось влияние террористической группировки ИГ*.