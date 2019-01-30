Удар по Курилам – возможный сценарий

В ближайших планах Японии – покупка конвертоплана для высадки десанта на отдаленные острова

Проанализировав военные расходы двадцати пяти развитых стран за последнее десятилетие в пересчете на человека и квадратный километр, мы видим, что Япония на пятом месте. Впереди – США, ОАЭ, Кувейт, Израиль.

Первенство Соединенных Штатов объясняется их стремлением управлять всем миром, большой оборонный бюджет Израиля предопределен "ненадежными" соседями. ОАЭ и Кувейт при карликовых размерах и малочисленном населении несут значительные расходы на содержание военнослужащих. Присутствие Японии в первой пятерке странно, но лишь на первый взгляд. Эта страна видит себя державой XXI века.

Японских детей учат не историческим фактам, а мифам. Острова – священная земля. Во Второй мировой или Великой восточноазиатской войне Япония не проиграла, а по воле императора прекратила ее и осталась непобежденной. Открыты монументы с именами 2624 смертников, взорвавших себя вместе с самолетами и торпедами. Разработка бактериального оружия и опыты над пленными, унесшие жизни тысяч людей, проводились исключительно с целью защиты населения Японии от поражения при биологической войне. В святилищах Ясукуми размещены 14 поминальных табличек военных преступников – это гордость нации, освободившей страны Азии от колонизаторов европейских стран. Япония не уходит от мысли собрать все восемь углов мира под одной крышей, считая это божественным предназначением. Налицо пиетет к довоенному, агрессивному, милитаристскому в основе патриотического воспитания граждан, а отсюда – стремление к наращиванию военной мощи.

Только в ближайших планах и по материалам открытой печати Япония собирается закупить в США истребители пятого поколения F-35 (общим числом до 42 единиц), способные нести ядерное оружие, и в планах еще 1626 истребителей, оснащение эсминцев ЗРК SM-3 с дальностью поражения до тысячи километров, модернизацию и переоснащение зенитно-ракетных комплексов Patriot (PAC-3), создание ПРО из двух эшелонов, закупку конвертоплана V-27 для высадки десанта на отдаленные острова.

“Эксперты предполагают, что военная база в Джибути – только начало японского проникновения”

Если в начале 2000-х военный бюджет страны прибавлял в среднем по 0,8 процента в год, то уже в 2014-м увеличился втрое и продолжает наращиваться. Не единожды в японском политикуме поднимался вопрос о необходимости иметь ядерное оружие.

Если учесть, что экономический потенциал страны равен 61 проценту от американского, а показатель производства на душу населения выше и все предприятия, как частные, так и государственные, имеют мобилизационные задания, то при населении 126,5 миллиона человек на начало 2019 года поставить под ружье каждого десятого вполне реально. Сегодня силы самообороны Японии насчитывают 40 400 человек. Но наличие запасов материальных средств, перевод экономики на режим военного времени позволяют в короткие сроки развернуть армию, способную вести и оборонительные, и наступательные действия с высадкой десанта на территории других государств.

Почти все предприятия Японии имеют мобилизационный план, который выдается сразу при открытии компании, в дальнейшем возможны изменения, но главное – руководитель обязан обучить персонал работать на станках, с приборами, инструментами по мобзаданиям. Периодически проводятся проверки знаний, умений коллектива предприятия в этом направлении. И второе, крайне важное: при получении заказа или проявлении личной инициативы на изготовление новой продукции, ранее не выпускавшейся, директор должен обосновать, где она будет применена при мобилизационном развертывании, и только исходя из этого получает разрешение на открытие производства и разнарядку на особый период.

По конституции Япония должна иметь только силы самообороны, но если посмотреть организационно-штатную структуру, включающую сухопутные войска, ВВС, ВМС и спецслужбы, видим хорошо организованную, оснащенную армию.

Морские силы самообороны Японии, равные в условиях войны с ВМС США, не имеют по штату морской пехоты, однако обучить солдат высадке на берег и ведению боевых действий при наличии трех больших и двух малых десантных кораблей, восьми специальных катеров – дело нескольких дней. Наличие воздушно-десантной бригады позволяет, имея огневую поддержку военно-морских сил, авиации успешно провести захват побережья и развивать наступление в глубину.

Участие в миротворческих миссиях – это в первую очередь получение опыта как в материально-техническом обеспечении, так и в изучении ТВД, но еще и прощупывание почвы насчет размещения военных баз в других государствах. Так, открыта военная база в Джибути, эксперты предполагают, что это только начало японского проникновения.

Исходя из территориальных притязаний Токио несложно предположить, что государства не оставят без внимания решение этих вопросов. Речь не только о России. Среди объектов потенциальной агрессии – острова Окинотори, Сенкаку (Китай), Марианские (США), Токто (Южная Корея). Япония имеет претензии на часть территории в Антарктиде. Токио ни при каких обстоятельствах не согласится добровольно отказаться от земель, которые считает своими.

В настоящее время у страны нет реального вероятного противника, соответственно цель будущего – возврат "своих" земель силой оружия. И план "Великая Япония до Урала" не отменялся.

Проведя сравнение сил и средств на Дальнем Востоке, мы видим явное превосходство Японии. По материалам открытой печати, на Дальневосточном ТВД у нас 25 подводных лодок, 10 боевых кораблей океанской морской зоны и 32 прибрежной. У Японии 66 кораблей, в том числе пять эсминцев-вертолетоносцев со сплошной полетной палубой и ангаром для самолетов типа F-35B, 18 подводных лодок, из них треть – новые. В наличии 7 ракетных, 8 десантных, 25 минно-тральных катеров, 5 морских танкеров, 2 корабля управления, 2 поисково-спасательных судна, 1 минный заградитель, 3 БДК и 2 малых десантных, порядка 180 самолетов и 140 вертолетов.

Возможный сценарий: Япония, пользуясь многократным превосходством в личном составе и вооружении, наносит внезапный удар по Сахалину и Южным Курилам. США будут в стороне, убеждая Россию не применять ядерное оружие. Китай скорее всего займет нейтральную позицию, но возможен вариант требования определенной доли, однозначного отказа Пекина от территориальных претензий к России мы не слышали. Претензии Страны восходящего солнца на Курилы со ссылкой на Трактат о торговле в границах 1855 года неизменны. Понимая, что к этим островам есть интерес и у США, Токио, вне всякого сомнения, пойдет им на уступки и уже на следующий день там будут стоять американские военные базы.

В Японии постоянно внедряется мысль, что ядерная война страшна, но не так опасна и для государства в целом не смертельна.

Необходимо помнить главное – очень многое зависит от правящей партии и лидера. В детстве в школьном хоре я пел песню "Русский с китайцем братья навек", а курсантом военного училища на границе с КНР неделями не вылезал из танка, ожидая нападения НОАК, особенно после Даманских событий. Молодым офицером на территории ГДР часто слышал песню "Дружба – Freundschaft, навеки создан наш союз и нерушимость братских уз". Велением одного неудачного руководителя "вечный союз" рухнул. Это примеры из нашей памяти, а кто завтра будет у власти в Японии и какие планы он вынашивает – совершенно непредсказуемо.

Заголовок газетной версии – "Мобилизованы мифами".

Анатолий Зайцев, доктор военных наук, генерал-полковник

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 3 (766) за 29 января 2019 года