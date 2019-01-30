"Аллах акбар" вместо "хенде Хох"

В Германии появится свой иностранный легион

Семь лет назад Германия отказалась от набора персонала вооруженных сил страны путем исполнения принципа всеобщей воинской обязанности. Сегодня в бундесвере ломают голову, как решить проблему недобора личного состава.

30 лет назад неожиданная для многих кончина Советского Союза, повлекшая за собой распад альянса стран Варшавского договора, очень быстро поставила перед руководством западных (по большей части - европейских) государств вопрос: а не слишком ли мы тратимся на армию, ведь теперь-то ей сражаться не с кем? России с бушевавшей на ее просторах перестройкой, рыночной терапией, приватизацией и обвальным оттоком средств в офшоры было не до содержания своих вооруженных сил.

Европа тогда поддалась тенденции сокращения расходов на оборону, сформулированной примерно так: "Лучше иметь меньшее число профессиональных военных, чем большое количество малообученного пушечного мяса". Перевод армий на контрактную основу и отказ от призыва населения выглядел красивым ходом и с точки зрения политики: недавние ястребы в мгновение ока превратились в голубей мира.

И все бы хорошо, но тут выстрелили "Калибры" Каспийской флотилии по террористам. Ракеты, на удивление наших западных партнеров, выпущенные "ржавыми корытами" из "допотопных приспособлений", пролетев 2000 километров, попали в намеченную цель. После чего в натовских государствах решили, что просто словами русских теперь не продавить, пугать их придется армейскими мускулами. Которые непременно надо подкачать.

"Посетите, пожалуйста, наш призывной пункт"

Для "подкачки", как выяснилось, не хватает в первую очередь личного состава. Который добирать можно двумя путями: либо вернуться к всеобщей воинской обязанности населения, либо заманивать "в сапоги" иммигрантов, обещая им стать немцами (шведами, французами) по паспорту.

Принцип всеобщей воинской обязанности выглядит красиво, но на поверку оказывается совершенно безжизненным. В соответствии с европейскими ценностями вводить воинскую повинность приходится не в порядке провозглашения тезиса "служба в рядах вооруженных сил - почетный долг и священная обязанность каждого", а в стиле толерантного приглашения "не соблаговолите ли вы немножечко послужить Родине, но если нет, то мы и не настаиваем".

Вариантом "вежливо пригласить послужить" воспользовались в Швеции, где разослали чуть больше года назад 100 тысячам мужчин письма с предложением заглянуть на сборные пункты. Надо сказать, что столько новых солдат королевству трех корон не требовалось: прекрасно зная характер сограждан, представители министерства обороны рассылали повестки с большим запасом, рассчитывая, что наскребут в итоге 13 тысяч желающих занять вакантные места. А если не наскребут, то отправят приглашения по второму разу. И так далее, пока не заполнятся все пустующие места.

Мусульмане на страже евроценностей?

Германские вооруженные силы, по словам министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен, насчитывают сегодня 182 тысячи человек. К 2024 году количество военнослужащих должно увеличиться на 21 тысячу. Но сами немцы идти в армию желанием не горят, а возвращение от права к обязанности может причинить ущерб политическому имиджу правящей элиты. С другой стороны, у Берлина имеется гигантский человеческий ресурс: зря, что ли широко распахивали двери навстречу иммигрантам? Ангела Меркель и ее окружение сильно рассчитывают, что прибывшие чужестранцы решат не только демографическую проблему новой родины, но и другие.

Из исследования, проведенного силами специалистов бундесвера, следует, что "нанять достаточное количество молодых людей - граждан Германии для службы сопряжено с большими трудностями, однако в качестве решения проблемы видится привлечение молодежи Польши, Греции, Румынии, Италии и других государств". Согласно данным ведомства Урсулы фон дер Ляйен, в Германии проживают 255000 поляков, 185000 итальянцев и 155000 румын в возрасте от 18 до 40 лет, которые составляют примерно половину всех иностранцев ЕС, проживающих в стране.

Аналитики, правда, сомневаются, что проживающие на законных основаниях в Германии граждане стран ЕС ухватятся за эту возможность трудоустройства. Зато для так называемых беженцев с Ближнего Востока и из Африки - это шанс. Правда, пока в стране потомков гордых тевтонов действует закон, разрешающий принимать на военную службу только граждан Германии. Но законы, как известно, пишутся людьми. И ими же модифицируются.

К примеру, по окончании Второй мировой войны Германия вообще не имела права создавать собственную армию. Министерство обороны в послевоенной ФРГ вновь появилось только 7 июня 1955 года, а первые 100 добровольцев новых вооруженных сил приняли присягу 12 ноября. И если тогда был пересмотрен закон, запрещающий иметь армию, то кто может сомневаться, что сегодня парламентарии при необходимости отменят и запрет на воинскую службу для иностранцев, готовых защищать интересы Германии?

Тем более, что немцы не будут в этом деле первопроходцами. Бельгия, Испания, Франция, Великобритания, Дания и Люксембург открыли свои вооруженные силы для иностранцев в ЕС.

И в Лондоне этой новации отдали должное: в ноябре 2018 года в Министерстве обороны Великобритании уже выразили принципиальное устное согласие, что "8200 вакантных мест в вооруженных силах страны могут быть заняты иностранцами". Причем, в данном случае о том, что поступающий на службу в британскую армию должен был до этого хоть какое-то время проживать на территории Соединенного Королевства, нет ни слова. Принцип формирования ЧВК взят государственными структурами на вооружение.

Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что идея принимать на военную контрактную службу иностранцев может быть использована германскими властями и для оправдания политики широко открытых дверей для беженцев, проводившуюся в последние годы правительством Меркель. Приток арабо-африканцев организован с целью "избежать демографической катастрофы". Теперь, по всей видимости, хасаны, ахмеды и мухаммеды с криками "Аллах акбар" должны будут защищать европейские ценности. Сильно смахивает на бред, но куда деваться, если свои служить не хотят.

Владимир Добрынин, Мадрид