"Закон погрома"  

За что арестованы крупные российские ученые

На фоне массовой политической активности, вызванной повышением пенсионного возраста и региональными выборами, совсем тихо прошли другие события, имеющие тем не менее критически важное значение для обороноспособности страны: аресты крупных руководителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций.

В апреле 2018 года по обвинению в хищении 900 миллионов рублей был арестован главный конструктор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. По данным "Свободной прессы", на это ОКБ была возложена задача создания первого в нашей стране тяжелого ударного беспилотника взлетной массой около пяти тонн. На проект выделялось около миллиарда рублей. Уже летом 2016-го поднялся в воздух первый прототип. После полугодового перерыва, в феврале 2017-го испытательные полеты возобновились. К этому времени в ОКБ им. Симонова построили второй экземпляр. А когда разработка вошла, можно сказать, в финальную стадию, Гомзина арестовывают, вменяя ему хищение средств и их нецелевое использование. Правда, возникает вопрос: если он расхитил и использовал не по целевому предназначению почти 90 процентов выделенных средств, на какие шиши проводил разработку беспилотника и построил два летательных аппарата опытной серии? Самое интересное, что Минобороны заявило следствию: у него нет претензий к ОКБ им. Симонова. Все работы выполняются по графику. А если и возникали задержки, то они не имели принципиального характера и строго согласовывались с гензаказчиком.

“Оплата труда доктора наук при выполнении работ высокой сложности – в пределах 100 тысяч рублей в месяц”

В этой ситуации вполне естественна реакция сотрудников ОКБ, которые выступили с открытым письмом к президенту России. Оно размещено в Интернете, подписано более чем 300 сотрудниками. В нем говорится: "Из материалов в СМИ следует, что ему (Гомзину. – "ВПК") предъявлено абсурдное обвинение в хищении более 900 миллионов рублей, что просто невозможно. Предприятие выполняет гособоронзаказ под постоянным контролем военного представительства, многочисленных контролирующих органов, таких как Казанская прокуратура по надзору за исполнением на особо режимных предприятиях, УФСБ по Республике Татарстан, налоговая инспекция, Счетная палата Российской Федерации".

23 ноября 2018 года арестован генерал-лейтенант Сергей Чварков, заместитель начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ по научной работе. По данным "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено военным отделом Следственного комитета России по Москве еще весной. По мнению следователей, реализуя госконтракт между ВАГШ и АО "НПО Русбитех" на общую сумму 400 миллионов рублей, Чварков "разработал схему по хищению денежных средств с предпринимателями". Генерал известен тем, что длительное время возглавлял Центр примирения в Сирии, внес важный вклад в победу нашего оружия и дипломатии над террористами. А теперь ему вменяют в вину хищение около пяти миллионов рублей.

Нечто похожее происходит и в других научно-исследовательских организациях Министерства обороны. В декабре 2018-го прошли обыски в одном из ведущих научно-исследовательских институтов МО. В сейфе сотрудника – научного руководителя НИР, имеющей большое оборонное значение, следователи обнаружили крупную сумму денег. Затронуты другие организации, связанные с этим институтом. В итоге научно-исследовательская работа парализована, разрушена кооперация, чем нанесен существенный ущерб и ведущимся разработкам, и самим соисполнителям. Арестованные ученые обвиняются в нецелевом использовании денежных средств и опять-таки в хищениях. Как и в случае с ОКБ им. Симонова, никаких претензий со стороны заказчика к исполнителям не предъявляется – отчеты по разработкам приняты, причем с высокой оценкой. Никаких бюджетных средств сверх исходно определенных и выделенных не требовалось – все было выполнено строго в соответствии с договорами, требованиями и указаниями генерального заказчика от МО РФ.

Научные трудодни

В чем же причина уголовного преследования ученых? В основе обвинений лежит использование научными руководителями по НИР так называемых мертвых душ или подснежников. Это люди, также являющиеся научными работниками, причем высокой квалификации, которые включаются в коллектив исполнителей формально: участия в конкретном проекте, как правило, не принимают. По итогам, когда окончательно выплачиваются все положенные средства, та их часть, что идет в фонд оплаты труда (ФОТ), распределяется между всеми членами рабочей группы, включая "подснежников". Которые передают полученные деньги наличными или через банковские карточки реальным участникам НИР, чаще всего научным руководителям, и те сообразно вкладу каждого, обычно на основании коллективного решения, распределяют заработанное. "Подснежникам" оставляется пять – десять процентов полученных средств как вознаграждение за помощь в финансовой операции. Всякий раз есть риск, что кто-либо из "подснежников" сообщит о таких действиях руководства в компетентные органы. И тогда начинается расследование с возбуждением уголовных дел, ведь это нарушение законодательства, регламентирующего деятельность в области НИОКР.

Естествен вопрос: зачем солидные люди, обремененные высокими научными (а порой и воинскими) званиями и степенями, занимающие прочное положение в своей отрасли, идут на такое, рискуя репутацией, материальным положением и даже свободой? За ответом надо обратиться к первоисточнику, определяющему использование бюджетных средств при выполнении НИР и НИОКР в интересах Минобороны и других силовых ведомств, – постановлению № 1465 от 2 декабря 2017 года "О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации", которым вводится в действие соответствующее положение. В этом достаточно объемном документе определяется механизм формирования цены на работы, выполняемые по гособоронзаказу. В соответствии с этим положением цена работ (продукции) определяется одним из четырех методов. Затратный предполагает учет общего объема расходов на реализацию проекта плюс прибыль, которая рассчитывается по методике, изложенной в разделе IV упомянутого положения. Метод анализа рыночных индикаторов позволяет установление цены на НИР и НИОКР, не превышающей аналогичные, известные из официальной статистики. Метод сравнимой цены ориентирован на соответствующий товарный рынок. Метод сравнимой продукции строится на основе стоимости идентичных или однородных по сфере и сложности работ, выполняемых в сопоставимых условиях в России или за рубежом в период, не превышающий двух лет до даты определения цены.

“Все значимые прорывы в науке совершали одиночки или весьма малочисленные коллективы”

Специфика НИР оборонного значения состоит в том, что ряд сфер научно-исследовательской деятельности носит узкоспециальный характер. Для таких работ в абсолютном большинстве случаев существует единственный исполнитель. Часто они носят уникальный характер, и цена может быть определена только затратным методом. Однако даже в случае применения иных методов предусмотрено предоставление "первичных (сводных) данных о фактических затратах в предыдущие периоды и документов о планируемых расходах, в том числе исходя из нормативов и расценок, определенных в установленном порядке, с учетом анализа цен на аналогичные работы, выполненные ранее" (раздел VII положения).

При этом раздел VI "Порядок определения начальной (максимальной) цены государственного контракта" гласит (п. 105), что она "формируется в соответствии с законодательством…" В МО РФ первичную цену контракта определяет Департамент аудита и передает заказчику. Исполнитель к ее формированию никакого отношения не имеет. Он, представляя свои обоснования, согласует с госзаказчиком окончательную цену контракта с учетом предложений от конкурентов в случае конкурса.

В число обоснований затрат на выполнение НИР и НИОКР включено требование о предоставлении данных "расчета (обоснования) трудоемкости. Методика… включает в себя нормативы по объемам выполняемых работ научными работниками различной квалификации, выражающиеся в количестве расчетных листов отчетного материала, выполненных за определенный промежуток времени, размере оплаты труда научного работника исходя из времени выполнения научной работы и большого количества различных повышающих или понижающих коэффициентов, учитывающих сложность научной работы, ее сферы и условий ее выполнения". В итоге получается, что порядок оплаты труда доктора наук при выполнении работ высокой сложности лежит в пределах 100 тысяч рублей в месяц. На практике сумма оказывается чуть больше или меньше. Не столь квалифицированные работники имеют заметно меньшие доходы. Исходя из этой суммы и с учетом средств, выделяемых на выполнение госконтракта, определяется число участников рабочей группы, привлекаемых к НИР (НИОКР). Тут-то и начинаются проблемы.

Во-первых, специалистов по частным сферам исследований чрезвычайно мало. Это, как правило, несколько человек, которые определяют свою идеологию работы и ее методологическую базу. В конкретной сфере могут быть полтора-два десятка ведущих специалистов. Речь идет о докторах и кандидатах наук. Как правило, они не сосредоточены в одном НИУ и даже городе, заняты в своих научных и учебных организациях. Поэтому всех их одновременно привлечь к работе не получится.

Во-вторых, НИР выполняется на единой идеологической и методологической базе. Это предполагает привлечение к такой работе представителей одной научной школы, что еще в большей степени сужает круг возможных реальных исполнителей. Ведь если допустить "плюрализм мнений", НИР не состоится – в итоге будет слабо связанный в методологическом отношении эклектичный конгломерат положений, каждое из которых по своему верно, но в целом их противоречивая совокупность никакой ценности не несет.

В-третьих, привлечение к НИР большого количества людей, различающихся по квалификации, потребует длительной и объемной подготовительной работы по разъяснению им задач, координации их деятельности, сбора и систематизации предоставляемых ими материалов, формирования единого отчета и редакторской правки разнообразных по стилю изложения и структуре материалов. По личному опыту авторов, такая работа может существенно превзойти трудозатраты на собственно исследования, выполненные группой квалифицированных единомышленников.

Стоит напомнить, что все значимые прорывы в науке совершали одиночки или весьма малочисленные коллективы. Ньютон, Эйнштейн, Планк, Максвелл, Эдисон, Менделеев, Перельман и многие другие творили в одиночестве. Королевская "вязанка" ("Союз"), сахаровская "слойка" (термоядерный боеприпас) и многие другие прорывные разработки создавались, по крайней мере концептуально, ограниченной группой единомышленников. И сегодня серьезные научные прорывы совершаются очень маленькими группами или одиночками.

Таким образом, вопрос формирования многочисленной рабочей группы соисполнителей НИР достаточно сложен и далеко не всегда осуществим. Нам могут возразить: а как быть, когда к выполнению НИР привлекаются несколько организаций? В этом случае каждой из них головным исполнителем определяется частная задача, под которую создается группа сотрудников, опирающихся на близкие научно-методические подходы. Задаются конкретные методические рамки и требования к предоставляемым материалам. То есть и в этом случае количество привлекаемых участников выполнения НИР относительно невелико.

Стоимость серьезных госконтрактов может достигать нескольких сотен миллионов и даже миллиардов рублей с соответствующим фондом оплаты труда. Возникает вопрос: где найти столько квалифицированных сотрудников, чтобы по законодательно установленным нормативам выбрать весь ФОТ, предусмотренный госконтрактом? И руководителю НИР по такому госконтракту приходится изворачиваться – вводить "подснежников". Ведь по-другому качественно выполнить госконтракт и достойно, сообразно вложенному труду оплатить работу исполнителей не получается. Без достойного вознаграждения госконтракт может быть сорван, а это уже уголовно наказуемое деяние, подрывающее обороноспособность страны.

Несколько легче ситуация с НИОКР – здесь может быть привлечено значительно большее количество исполнителей в связи с объемом конструкторских, инженерных и производственных работ, что позволяет задействовать почти всех сотрудников предприятия. Однако и в этом случае возникает проблема дифференциации оплаты труда по вкладу в конечный результат.

Доплата от цивилизации

Авторы, подчеркнем, никоим образом не оправдывают нарушение закона. Но можно с большой вероятностью предполагать, что без таких "приемов" не обошлось на каких-то этапах создание тех систем, которыми сегодня гордится наша страна: "Кинжал", "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" и другие. Бесспорно, нарушение закона – преступление. Но ведь и он сам должен соответствовать реалиям жизни, помогать, а не препятствовать развитию страны. А если закон создает условия, при которых его для выполнения госзаданий приходится обходить, это означает, что он требует изменения как не соответствующий предъявляемым к нему требованиям. То есть его разработчики либо некомпетентны, либо злонамеренны. И тоже должны за это ответить.

Правоохранительные органы борются с нарушением законодательства, и крупные ученые, главные конструкторы оказываются за решеткой. А кто будет завершать начатое ими, выполнять госконтракты? В 90-е неоднократно появлялись сообщения о гибели видных ученых от рук бандитов. А сколько их погибло безвестными. Наша наука понесла огромные потери. Есть мнение, что эти убийства организовывали иностранные разведки. Сегодня ученых сажают в тюрьму за нарушение закона. А результат тот же – разгром отечественной науки продолжается, только уже на правовой основе. Поэтому изменение законодательства в сфере оплаты труда ученых при выполнении госконтрактов жизненно необходимо. Пора отказаться от подхода, основанного на показателях работы по человеко-часам и листажу отчета. Необходим иной критерий на основе вклада результатов научной разработки в экономический рост или увеличение показателей защищенности страны от различных угроз.

Надо заметить, что подход к оценке деятельности научного работника на основе трудодней порочен в своей основе, поскольку не соответствует самой природе профессии, сопряженной с генерацией новых знаний. Может, к относительно рутинным сферам интеллектуальной работы такой подход и применим, но к творчеству – однозначно нет. Никто не сомневается в том, что труд писателя, артиста должен оцениваться не по трудодням, а по привлекательности его результатов. И значительные выплаты этим категориям специалистов ни у кого не вызывают сомнения в их законности. Как и получение огромных окладов и премий топ-менеджерами госкорпораций. А речь идет не о нескольких миллионах, а о сотнях миллионов и даже миллиардах рублей. Об этом регулярно сообщается в СМИ. К примеру, по итогам 2017 года 36 человек из числа руководителей "Газпрома", "Роснефти" и Сбербанка выписали себе премии в общей сумме более 11 миллиардов рублей. А недавно в официальных СМИ России прошла информация о том, что по итогам 2018-го запланировано выделение премиальных выплат высшему менеджменту российских госкорпораций в размере около 63 миллиардов рублей. И тут уже возникает вопрос: за какие заслуги? Что эти топ-менеджеры создали? Некоторые госкорпорации получают дотации от государства, будучи убыточными, а их руководители выписывают себе многомиллионные премии, притом что все остальные сотрудники получают на три порядка меньше. Вспомним Страшнова из "Почты России". Да, заглядывать в чужой карман не стоит, но потребовать справедливости – предоставления ученым возможности зарабатывать сообразно тому, что они создали, абсолютно необходимо. Иначе потеряем нашу науку, которую добивает сегодня действующее законодательство в этой области.

Кто-то полагает, будто ученые не заслуживают достойной оплаты их труда сообразно их вкладу в развитие страны? Напомним: развитие цивилизации в целом определяют именно они, а не топ-менеджеры, артисты или кто еще. Ньютон, создав основы классической механики, только одним этим перевел человечество в машинную эру. А в основе нашего мира лежат всего три системы уравнений – электромагнитного поля Максвелла, квантовой механики Планка и общей и специальной теорий относительности Эйнштейна. Все остальное лишь развитие концептуальных подходов, заложенных в этих стратегических в научном отношении прорывах. Эти люди заслуживали достойной оплаты? Безусловно, да! Ведь именно они сделали возможным переход нашего мира в ядерно-информационную эру. И позволяют нам сегодня иметь те блага, которые дает современная цивилизация. Топ-менеджеров, как показывает опыт, можно поменять без утраты эффективности производства, а убрав ученого, легко лишиться целого направления.

Констатируем: сложилась парадоксальная ситуация, когда при успешном выполнении госконтракта с высокой оценкой со стороны гензаказчика исполнителя сажают в тюрьму именно за эту работу. Это результат "проколов" в законодательстве, возникших по злому умыслу или некомпетентности. Такое положение должно быть немедленно исправлено.

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Валерий Вихров, вице-президент РАРАН, доктор экономических наук

Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 3 (766) за 29 января 2019 года