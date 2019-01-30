Закон погрома
За что арестованы крупные российские ученые
На фоне массовой политической активности, вызванной повышением пенсионного возраста и региональными выборами, совсем тихо прошли другие события, имеющие тем не менее критически важное значение для обороноспособности страны: аресты крупных руководителей научно-исследовательских и опытно-конструкторских организаций.
В апреле 2018 года по обвинению в хищении 900 миллионов рублей был арестован главный конструктор ОКБ им. Симонова Александр Гомзин. По данным "Свободной прессы", на это ОКБ была возложена задача создания первого в нашей стране тяжелого ударного беспилотника взлетной массой около пяти тонн. На проект выделялось около миллиарда рублей. Уже летом 2016-го поднялся в воздух первый прототип. После полугодового перерыва, в феврале 2017-го испытательные полеты возобновились. К этому времени в ОКБ им. Симонова построили второй экземпляр. А когда разработка вошла, можно сказать, в финальную стадию, Гомзина арестовывают, вменяя ему хищение средств и их нецелевое использование. Правда, возникает вопрос: если он расхитил и использовал не по целевому предназначению почти 90 процентов выделенных средств, на какие шиши проводил разработку беспилотника и построил два летательных аппарата опытной серии? Самое интересное, что Минобороны заявило следствию: у него нет претензий к ОКБ им. Симонова. Все работы выполняются по графику. А если и возникали задержки, то они не имели принципиального характера и строго согласовывались с гензаказчиком.
“Оплата труда доктора наук при выполнении работ высокой сложности – в пределах 100 тысяч рублей в месяц”
В этой ситуации вполне естественна реакция сотрудников ОКБ, которые выступили с открытым письмом к президенту России. Оно размещено в Интернете, подписано более чем 300 сотрудниками. В нем говорится: "Из материалов в СМИ следует, что ему (Гомзину. – "ВПК") предъявлено абсурдное обвинение в хищении более 900 миллионов рублей, что просто невозможно. Предприятие выполняет гособоронзаказ под постоянным контролем военного представительства, многочисленных контролирующих органов, таких как Казанская прокуратура по надзору за исполнением на особо режимных предприятиях, УФСБ по Республике Татарстан, налоговая инспекция, Счетная палата Российской Федерации".
23 ноября 2018 года арестован генерал-лейтенант Сергей Чварков, заместитель начальника Военной академии Генерального штаба ВС РФ по научной работе. По данным "Интерфакса", уголовное дело было возбуждено военным отделом Следственного комитета России по Москве еще весной. По мнению следователей, реализуя госконтракт между ВАГШ и АО "НПО Русбитех" на общую сумму 400 миллионов рублей, Чварков "разработал схему по хищению денежных средств с предпринимателями". Генерал известен тем, что длительное время возглавлял Центр примирения в Сирии, внес важный вклад в победу нашего оружия и дипломатии над террористами. А теперь ему вменяют в вину хищение около пяти миллионов рублей.
Нечто похожее происходит и в других научно-исследовательских организациях Министерства обороны. В декабре 2018-го прошли обыски в одном из ведущих научно-исследовательских институтов МО. В сейфе сотрудника – научного руководителя НИР, имеющей большое оборонное значение, следователи обнаружили крупную сумму денег. Затронуты другие организации, связанные с этим институтом. В итоге научно-исследовательская работа парализована, разрушена кооперация, чем нанесен существенный ущерб и ведущимся разработкам, и самим соисполнителям. Арестованные ученые обвиняются в нецелевом использовании денежных средств и опять-таки в хищениях. Как и в случае с ОКБ им. Симонова, никаких претензий со стороны заказчика к исполнителям не предъявляется – отчеты по разработкам приняты, причем с высокой оценкой. Никаких бюджетных средств сверх исходно определенных и выделенных не требовалось – все было выполнено строго в соответствии с договорами, требованиями и указаниями генерального заказчика от МО РФ.
Научные трудодни
В чем же причина уголовного преследования ученых? В основе обвинений лежит использование научными руководителями по НИР так называемых мертвых душ или подснежников. Это люди, также являющиеся научными работниками, причем высокой квалификации, которые включаются в коллектив исполнителей формально: участия в конкретном проекте, как правило, не принимают. По итогам, когда окончательно выплачиваются все положенные средства, та их часть, что идет в фонд оплаты труда (ФОТ), распределяется между всеми членами рабочей группы, включая "подснежников". Которые передают полученные деньги наличными или через банковские карточки реальным участникам НИР, чаще всего научным руководителям, и те сообразно вкладу каждого, обычно на основании коллективного решения, распределяют заработанное. "Подснежникам" оставляется пять – десять процентов полученных средств как вознаграждение за помощь в финансовой операции. Всякий раз есть риск, что кто-либо из "подснежников" сообщит о таких действиях руководства в компетентные органы. И тогда начинается расследование с возбуждением уголовных дел, ведь это нарушение законодательства, регламентирующего деятельность в области НИОКР.
Естествен вопрос: зачем солидные люди, обремененные высокими научными (а порой и воинскими) званиями и степенями, занимающие прочное положение в своей отрасли, идут на такое, рискуя репутацией, материальным положением и даже свободой? За ответом надо обратиться к первоисточнику, определяющему использование бюджетных средств при выполнении НИР и НИОКР в интересах Минобороны и других силовых ведомств, – постановлению № 1465 от 2 декабря 2017 года "О государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации", которым вводится в действие соответствующее положение. В этом достаточно объемном документе определяется механизм формирования цены на работы, выполняемые по гособоронзаказу. В соответствии с этим положением цена работ (продукции) определяется одним из четырех методов. Затратный предполагает учет общего объема расходов на реализацию проекта плюс прибыль, которая рассчитывается по методике, изложенной в разделе IV упомянутого положения. Метод анализа рыночных индикаторов позволяет установление цены на НИР и НИОКР, не превышающей аналогичные, известные из официальной статистики. Метод сравнимой цены ориентирован на соответствующий товарный рынок. Метод сравнимой продукции строится на основе стоимости идентичных или однородных по сфере и сложности работ, выполняемых в сопоставимых условиях в России или за рубежом в период, не превышающий двух лет до даты определения цены.
“Все значимые прорывы в науке совершали одиночки или весьма малочисленные коллективы”
Специфика НИР оборонного значения состоит в том, что ряд сфер научно-исследовательской деятельности носит узкоспециальный характер. Для таких работ в абсолютном большинстве случаев существует единственный исполнитель. Часто они носят уникальный характер, и цена может быть определена только затратным методом. Однако даже в случае применения иных методов предусмотрено предоставление "первичных (сводных) данных о фактических затратах в предыдущие периоды и документов о планируемых расходах, в том числе исходя из нормативов и расценок, определенных в установленном порядке, с учетом анализа цен на аналогичные работы, выполненные ранее" (раздел VII положения).
При этом раздел VI "Порядок определения начальной (максимальной) цены государственного контракта" гласит (п. 105), что она "формируется в соответствии с законодательством…" В МО РФ первичную цену контракта определяет Департамент аудита и передает заказчику. Исполнитель к ее формированию никакого отношения не имеет. Он, представляя свои обоснования, согласует с госзаказчиком окончательную цену контракта с учетом предложений от конкурентов в случае конкурса.
В число обоснований затрат на выполнение НИР и НИОКР включено требование о предоставлении данных "расчета (обоснования) трудоемкости. Методика… включает в себя нормативы по объемам выполняемых работ научными работниками различной квалификации, выражающиеся в количестве расчетных листов отчетного материала, выполненных за определенный промежуток времени, размере оплаты труда научного работника исходя из времени выполнения научной работы и большого количества различных повышающих или понижающих коэффициентов, учитывающих сложность научной работы, ее сферы и условий ее выполнения". В итоге получается, что порядок оплаты труда доктора наук при выполнении работ высокой сложности лежит в пределах 100 тысяч рублей в месяц. На практике сумма оказывается чуть больше или меньше. Не столь квалифицированные работники имеют заметно меньшие доходы. Исходя из этой суммы и с учетом средств, выделяемых на выполнение госконтракта, определяется число участников рабочей группы, привлекаемых к НИР (НИОКР). Тут-то и начинаются проблемы.
Во-первых, специалистов по частным сферам исследований чрезвычайно мало. Это, как правило, несколько человек, которые определяют свою идеологию работы и ее методологическую базу. В конкретной сфере могут быть полтора-два десятка ведущих специалистов. Речь идет о докторах и кандидатах наук. Как правило, они не сосредоточены в одном НИУ и даже городе, заняты в своих научных и учебных организациях. Поэтому всех их одновременно привлечь к работе не получится.
Во-вторых, НИР выполняется на единой идеологической и методологической базе. Это предполагает привлечение к такой работе представителей одной научной школы, что еще в большей степени сужает круг возможных реальных исполнителей. Ведь если допустить "плюрализм мнений", НИР не состоится – в итоге будет слабо связанный в методологическом отношении эклектичный конгломерат положений, каждое из которых по своему верно, но в целом их противоречивая совокупность никакой ценности не несет.
В-третьих, привлечение к НИР большого количества людей, различающихся по квалификации, потребует длительной и объемной подготовительной работы по разъяснению им задач, координации их деятельности, сбора и систематизации предоставляемых ими материалов, формирования единого отчета и редакторской правки разнообразных по стилю изложения и структуре материалов. По личному опыту авторов, такая работа может существенно превзойти трудозатраты на собственно исследования, выполненные группой квалифицированных единомышленников.
Стоит напомнить, что все значимые прорывы в науке совершали одиночки или весьма малочисленные коллективы. Ньютон, Эйнштейн, Планк, Максвелл, Эдисон, Менделеев, Перельман и многие другие творили в одиночестве. Королевская "вязанка" ("Союз"), сахаровская "слойка" (термоядерный боеприпас) и многие другие прорывные разработки создавались, по крайней мере концептуально, ограниченной группой единомышленников. И сегодня серьезные научные прорывы совершаются очень маленькими группами или одиночками.
Таким образом, вопрос формирования многочисленной рабочей группы соисполнителей НИР достаточно сложен и далеко не всегда осуществим. Нам могут возразить: а как быть, когда к выполнению НИР привлекаются несколько организаций? В этом случае каждой из них головным исполнителем определяется частная задача, под которую создается группа сотрудников, опирающихся на близкие научно-методические подходы. Задаются конкретные методические рамки и требования к предоставляемым материалам. То есть и в этом случае количество привлекаемых участников выполнения НИР относительно невелико.
Стоимость серьезных госконтрактов может достигать нескольких сотен миллионов и даже миллиардов рублей с соответствующим фондом оплаты труда. Возникает вопрос: где найти столько квалифицированных сотрудников, чтобы по законодательно установленным нормативам выбрать весь ФОТ, предусмотренный госконтрактом? И руководителю НИР по такому госконтракту приходится изворачиваться – вводить "подснежников". Ведь по-другому качественно выполнить госконтракт и достойно, сообразно вложенному труду оплатить работу исполнителей не получается. Без достойного вознаграждения госконтракт может быть сорван, а это уже уголовно наказуемое деяние, подрывающее обороноспособность страны.
Несколько легче ситуация с НИОКР – здесь может быть привлечено значительно большее количество исполнителей в связи с объемом конструкторских, инженерных и производственных работ, что позволяет задействовать почти всех сотрудников предприятия. Однако и в этом случае возникает проблема дифференциации оплаты труда по вкладу в конечный результат.
Доплата от цивилизации
Авторы, подчеркнем, никоим образом не оправдывают нарушение закона. Но можно с большой вероятностью предполагать, что без таких "приемов" не обошлось на каких-то этапах создание тех систем, которыми сегодня гордится наша страна: "Кинжал", "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" и другие. Бесспорно, нарушение закона – преступление. Но ведь и он сам должен соответствовать реалиям жизни, помогать, а не препятствовать развитию страны. А если закон создает условия, при которых его для выполнения госзаданий приходится обходить, это означает, что он требует изменения как не соответствующий предъявляемым к нему требованиям. То есть его разработчики либо некомпетентны, либо злонамеренны. И тоже должны за это ответить.
Правоохранительные органы борются с нарушением законодательства, и крупные ученые, главные конструкторы оказываются за решеткой. А кто будет завершать начатое ими, выполнять госконтракты? В 90-е неоднократно появлялись сообщения о гибели видных ученых от рук бандитов. А сколько их погибло безвестными. Наша наука понесла огромные потери. Есть мнение, что эти убийства организовывали иностранные разведки. Сегодня ученых сажают в тюрьму за нарушение закона. А результат тот же – разгром отечественной науки продолжается, только уже на правовой основе. Поэтому изменение законодательства в сфере оплаты труда ученых при выполнении госконтрактов жизненно необходимо. Пора отказаться от подхода, основанного на показателях работы по человеко-часам и листажу отчета. Необходим иной критерий на основе вклада результатов научной разработки в экономический рост или увеличение показателей защищенности страны от различных угроз.
Надо заметить, что подход к оценке деятельности научного работника на основе трудодней порочен в своей основе, поскольку не соответствует самой природе профессии, сопряженной с генерацией новых знаний. Может, к относительно рутинным сферам интеллектуальной работы такой подход и применим, но к творчеству – однозначно нет. Никто не сомневается в том, что труд писателя, артиста должен оцениваться не по трудодням, а по привлекательности его результатов. И значительные выплаты этим категориям специалистов ни у кого не вызывают сомнения в их законности. Как и получение огромных окладов и премий топ-менеджерами госкорпораций. А речь идет не о нескольких миллионах, а о сотнях миллионов и даже миллиардах рублей. Об этом регулярно сообщается в СМИ. К примеру, по итогам 2017 года 36 человек из числа руководителей "Газпрома", "Роснефти" и Сбербанка выписали себе премии в общей сумме более 11 миллиардов рублей. А недавно в официальных СМИ России прошла информация о том, что по итогам 2018-го запланировано выделение премиальных выплат высшему менеджменту российских госкорпораций в размере около 63 миллиардов рублей. И тут уже возникает вопрос: за какие заслуги? Что эти топ-менеджеры создали? Некоторые госкорпорации получают дотации от государства, будучи убыточными, а их руководители выписывают себе многомиллионные премии, притом что все остальные сотрудники получают на три порядка меньше. Вспомним Страшнова из "Почты России". Да, заглядывать в чужой карман не стоит, но потребовать справедливости – предоставления ученым возможности зарабатывать сообразно тому, что они создали, абсолютно необходимо. Иначе потеряем нашу науку, которую добивает сегодня действующее законодательство в этой области.
Кто-то полагает, будто ученые не заслуживают достойной оплаты их труда сообразно их вкладу в развитие страны? Напомним: развитие цивилизации в целом определяют именно они, а не топ-менеджеры, артисты или кто еще. Ньютон, создав основы классической механики, только одним этим перевел человечество в машинную эру. А в основе нашего мира лежат всего три системы уравнений – электромагнитного поля Максвелла, квантовой механики Планка и общей и специальной теорий относительности Эйнштейна. Все остальное лишь развитие концептуальных подходов, заложенных в этих стратегических в научном отношении прорывах. Эти люди заслуживали достойной оплаты? Безусловно, да! Ведь именно они сделали возможным переход нашего мира в ядерно-информационную эру. И позволяют нам сегодня иметь те блага, которые дает современная цивилизация. Топ-менеджеров, как показывает опыт, можно поменять без утраты эффективности производства, а убрав ученого, легко лишиться целого направления.
Констатируем: сложилась парадоксальная ситуация, когда при успешном выполнении госконтракта с высокой оценкой со стороны гензаказчика исполнителя сажают в тюрьму именно за эту работу. Это результат "проколов" в законодательстве, возникших по злому умыслу или некомпетентности. Такое положение должно быть немедленно исправлено.
P. S. От всех, кого затронула эта статья, авторы ждут предложения и информацию по данной тематике. Конфиденциальность гарантируется.
Валерий Вихров, вице-президент РАРАН, доктор экономических наук
Константин Сивков, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук
Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 3 (766) за 29 января 2019 года
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Но в ней, как в бочке мёда, есть ложка дёгтя.
На проект выделялось около миллиарда рублей.Ранее ВПК публиковалась совсем другая информация
Согласно контракту на НИР "Альтиус-М" объемом около миллиарда рублей, заключенному в 2011 году, ОКБ "Сокол" вместе с подразделением группы "Транзас" должны были провести все необходимые исследования и обосновать облик тяжелой машины (массой до 5 т), а также собрать два прототипа для испытания и отработки отдельных узлов и конструкторских решений.В этом свете фраза
В 2014 году была открыта вторая часть проекта — опытно-конструкторская работа (ОКР) "Альтиус-О" объемом 3,6 млрд рублей. Согласно ее условиям, до конца 2018 года исполнитель должен был выкатить заказчику на полигон два опытных экземпляра "Альтаира" (по дороге растолстевшего более чем до 7 т) — с полной функциональностью и прошедших программу предварительных заводских испытаний.
Правда, возникает вопрос: если он расхитил и использовал не по целевому предназначению почти 90 процентов выделенных средств, на какие шиши проводил разработку беспилотника и построил два летательных аппарата опытной серии?как-то меркнет, а авторов ставит в неудобное положение.
Нормальный человек, в здравом уме, даже имея учёную степень, работает подальше от оборонки или дворником или уборщицей. В этом случае нет никаких проблем с законом и платят больше.
Фантазер !!!! Это не оскорбление - это легко доказать, если вас пустят хоть на какое-то предприятие ВПК, когда станете дворников с ученой степенью и будете там ждать своих доплат, положенных по закону, которые ВПК платит людям с ученой степенью исправно, в полном соответствие с законом - и суммы там не малые набегают.
конструктора А.Гомзина :
"...В этой дикой ситуации вполне естественно выглядело открытое письмо Путину подписанное 300-ми сотрудниками ОКБ. В нем говорилось о попытке рейдерского захвата, о характерных для этого вида «экономической деятельности» приемах, применявшихся следственными органами — ночные обыски в домах сотрудников предприятия, изъятии личных вещей, не имеющих отношения к их производственной деятельности и т. д.
По мнению газеты «Версия», все эти «мероприятия», в том числе и грубо нарушающие секретность разработки, проводились в интересах российско-кипрского бизнесмена Рустэма Магдеева..."
"...Когда начались первые «наезды» на ОКБ им. Симонова, Гомзин обратился за поддержкой в администрацию президента РФ и в контрразведку ФСБ. Однако никакой реакции не последовало. Более того, когда началась активная фаза силовых действий следственных органов, возглавленная А.А.Гиниятуллиным, его действия поддержали сотрудники УФСБ Татарстана И.Р.Батдалов и А.З.Латыпов.
Операцию по приобретению блокирующего пакета акций ОКБ им. Симонова и перепродаже его Виктору Григорьеву провел вышеупомянутый Рустэм Магдеев. Денег у Магдеева не было, поэтому он взял 1,3 млн. долларов у своего старого друга и делового партнера Дмитрия Цветкова, который обитает в Лондоне. Кредит был предоставлен с таким условием, что половину пакета Магдеев передаст Цветкову. Когда пакет полностью перекочевал к Григорьеву, Цветков потребовал вернуть хотя бы деньги, коль акции уже уплыли на Урал. Однако получил категорический отказ. В связи с чем на Кипре, гражданином которого является Магдеев, состоялось судебное разбирательство. Имущество Магдеева было арестовано, ему угрожает уголовное наказание..."
https://svpressa.ru/war21/article/221744/
Профессионально.
С душой.
По уши, я бы сказал.
Складывается ощущение, что кое-кто заранее себе "соломку стелит", подготавливая общественное мнение.
И выходит у этого кое-кого, откровенно хреново.
Сдается мне, что у автора (заказчика текста) тоже госконтракт с МО "интересный" есть в работе.
А наивное подталкивание читателя к выводу о том, что это все происки невнятных, но однозначно плохих личностей - это вообще для дегенератов.
Что значит регулярно повторяемое - "у заказчика претензий нет"? Это НЛП-мантра такая?
Хищение есть (установлено следствием), а претензий нет.
О как.
По своему скудоумию автор (заказчик текста) "спалил всю контору". Надо бы теперь следствию на счет тех, у кого "претензий нет" сильно поинтересоваться.
На предмет, так сказать.
А теперь мое любимое - краткий структурный разбор текста.
Название.
"Закон погрома" -
"Как много в этом слове..." Сразу ломается вектор законности и следственных действий, и читатель насильно впихивается в ворота "сострадания жертвам".
Не "следствие установило", не "проводится расследование". Нет. Идет погром. То есть линчевание. А мы же нормальные люди, мы всегда сочувствуем жертвам погромов.
Не так ли?
"За что арестованы крупные российские ученые"
Серьезно?
Вот прямо Крупные? Да еще и ученые?
Были. Некоторые. Возможно, когда-то.
Теперь это подследственные и подозреваемые в хищениях и махинациях. А некоторые уже и осужденные по решению суда. То есть - воры, по-простому.
Картинка из любимого всеми фильма.
Она уже заряжена нужной историей и не требует пояснений.
Но автор - дебил, и ему этого конечно мало. И он дает пояснение, считая всех остальных еще дебильнее себя - "Арест физика Рунге затормозил немецкую ядерную программу."
Убогая попытка сыграть на светлых чувствах людей.
И на что вы, собственно намекаете?
На Гестапо? Или на диверсию-саботаж?
Не стесняйтесь - поясните.
Блин, дальше уже и разбирать неохота...
"Генерал известен тем, что длительное время возглавлял Центр примирения в Сирии, внес важный вклад в победу нашего оружия и дипломатии над террористами. А теперь ему вменяют в вину хищение около пяти миллионов рублей."
Да как же можно такого святого подозревать??! Решительно нельзя.
В основе обвинений лежит использование научными руководителями по НИР так называемых мертвых душ или подснежников.
А дальше следует юридический наброс про то, что это не страшно. И вообще - нормально. И даже очень хорошо и правильно, черт возьми! -
"И руководителю НИР по такому госконтракту приходится изворачиваться – вводить "подснежников". Ведь по-другому качественно выполнить госконтракт и достойно, сообразно вложенному труду оплатить работу исполнителей не получается. Без достойного вознаграждения госконтракт может быть сорван, а это уже уголовно наказуемое деяние, подрывающее обороноспособность страны."
Ясно вам, буратины деревянные, Родина в опасности, а вы, цепные псы режима, светлым рыцарям ласты крутите!
"Авторы, подчеркнем, никоим образом не оправдывают нарушение закона. Но можно с большой вероятностью предполагать, что без таких "приемов" не обошлось на каких-то этапах создание тех систем, которыми сегодня гордится наша страна: "Кинжал", "Пересвет", "Посейдон", "Сармат" и другие."
Как это не оправдываете? Мало того, что оправдываете, так еще и в ранг мучеников и героев таких вытягиваете.
Итак, вы там совсем охренели, как мне кажется.
Поймите, нельзя считать всех тупее себя.
Автора текста отправьте писать аннотации на освежителях воздуха - это его уровень.
Гонорар за эту поделку не выплачивать. А если выплатили - то сами дураки.
P.S.Я далек от мысли, что стражи "закромов Родины" чистые, белые и пушистые.
НО ТАК ПИСАТЬ СТАТЬИ НЕЛЬЗЯ! ЭТО ТОПОРНО И ПОЗОРНО!
судя по тексту вы человек осведомленный. Будьте так добры, расскажите как устроена наша страна. А то у меня видимо устаревшие уже представления, что она устроена по принципу "кормления". То есть каждый начальник на своем месте может чуток отщипнуть от потока - чисто "трохи для сэбэ". И эта часть строго регламентирована. Если зарвался или не выполнил разнарядку более высокого начальника (или накосячил как-нибудь) - ответишь по всей строгости закона и за свои и за чужие грехи. А если всё по понятиям - то тебя не тронут по пустяку. А пустяки эти ни для кого не тайна - мы же живём в эпоху повальной диджитализации (ФСБ всё про всех знает).
NagaN, что не так в этой картине? Просветите пожалуйста.
Если картина верна, то люди пострадали ни за что.
Ибо беспилотник сделан (и это вроде не оспаривается никем). Подснежники? Так это очень наивная форма обналичивания, которая необходима, чтобы откаты наверх отдать за заказ. Ну и кого-то простимулировать, как и написано в статье. Это же вроде как узаконено в нашей понятийной системе. Или нет?
Что касается копеечной вины бывшего начальника Центра примирения, то это что-то вообще запредельное. Вы только представьте себе задачи какой сложности и ответственности приходилось ему решать там на Востоке! Причём - решать успешно, судя по результатам. На такую должность абы кого не поставят. И инкриминировать ему эту копеечную проблему - это просто смешно. Бред. Это всё-равно, что космонавта наказать за то, что он после приземления нужду справил на природе, нанеся ей тяжелый экологический урон. Такое бывает только во времена войн служб разных между собой. Но и в таких войнах должны быть какие-то понятия. Видать, их уже нет. Ничего святого! Это тревожит.
NagaN, растолкуйте плиз, по каким понятиям сейчас живём?!
И потом, если вы такой принципиальный. То что будем делать с итогами приватизации? Там же не жалкие миллионы или ничтожные миллиарды. Там страна ушла с молотка - за так.
NagaN, наша страна.
NagaN,
судя по тексту вы человек осведомленный. Будьте так добры, расскажите как устроена наша страна.
NagaN, что не так в этой картине? Просветите пожалуйста.
NagaN, растолкуйте плиз, по каким понятиям сейчас живём?!
Не совсем понял, о чем вы вообще.
Я должен за кого-то разъяснить и пооправдываться? Ага, щас.
Начните уже читать мои сообщения не по диагонали.