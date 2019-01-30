Голландские F-16 полетят на масле из-под американских гамбургеров

Такую модернизацию НАТО можно только приветствовать

Как известно, Вашингтон в ультимативном тоне требует от европейских союзников по НАТО не только увеличения военных бюджетов, но и модернизации вооруженных сил. Нельзя сказать, что европейцы от этой модернизации отказываются. Они готовы улучшать свои армии – в своем представлении.

Так, например, бундесвер улучшает свои боевые возможности, не только привлекая в свои ряды "трансгендеров", но и назначая их на командные должности в боевые подразделения. Но для экстратолерантной Голландии подобные гендерные экзерциции уже не выглядят инновационными, это давно пройденный этап.

Сегодня вооруженные силы королевства Нидерланды намерены радикально улучшить свою боеспособность, переведя боевую авиацию на биотопливо. Согласно сообщениям голландских СМИ, замена авиационного керосина на биотопливо является сегодня приоритетной задачей для Министерства обороны страны. И военное ведомство уже приступило к закупке "экологичной горючки" для истребителей F-16 Fighting Falcon, базирующихся на авиабазе в Леувардене.

Сообщается, что уже закуплено и завезено на аэродром 400 тысяч литров биотоплива, изготовленного из кухонных отходов. И уже с середины первого месяца сего года F-16, базирующиеся в Леувардене, летают на смеси авиационного керосина (95%) и биотоплива (5%). Планируется, что к 2030 году голландские самолеты удастся настолько приучить к новому "питанию", что доля биотоплива в смеси будет доведена до 20%, а к 2050 году – до 70%.

Пресса Нидерландов информирует о том, что решение о переходе на переработанный кухонный жир было принято после испытания, проведенного в минувшем году, и было продиктовано заботой об окружающем мире, поскольку эта смесь якобы снижает количество выброса в атмосферу углекислого газа и таким образом препятствует наступлению глобального потепления.

Сколько у Голландии боевых самолетов, сколько они летают и выбрасывают углекислого газа, чтобы ради этого запускать совсем не дешевую программу, по переводу их на новое топливо?

Тем более, что, как уверяют в Вашингтоне и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сегодня все силы стран членов альянса должны быть брошены на сдерживания "угрозы с Востока" и на подготовку ее отражения. В контексте этой генеральной цели планы МО Нидерландов выглядят несколько странными.

Однако можно быть уверенным, что военное ведомство королевства за свои экологические устремления не получит взбучки ни от американских партнеров, ни от руководство альянса. По той простой причине, что королевские ВВС Голландии снабжает компания из США World Energy, поставляя переработанное масло, на котором жарили котлеты для гамбургеров в американских закусочных.

А все американское, что закупается европейскими армиями, по умолчанию обеспечивает им высокую боеспособность. И надо признать, что подобные подходы к реформированию НАТО и его укреплению, наша страна может только приветствовать.

Борис Джерелиевский