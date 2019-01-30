Вариант "Пиранья"

Венесуэлу не победить. В Бразилии и Колумбии это знают

Главным событием третьей декады января стало обострение в Венесуэле. На фоне затяжного политического и экономического кризиса в стране не раз происходили попытки государственного переворота. Но сейчас самопровозглашенного президента Венесуэлы сразу же поддержали Соединенные Штаты и ряд латиноамериканских держав. В частности, это сделали Колумбия и Бразилия, два наиболее опасных противника Боливарианской республики.

Наряду с угрозой внутреннего противостояния в этой стране есть вероятность вооруженных столкновений венесуэльских, бразильских и колумбийских вооруженных сил. В первый же день кризиса Богота заявила об отправке на венесуэльскую границу военного контингента. Аналогично поступило бразильское руководство. Официальная версия военного развертывания – возможный кризис с беженцами. Не осталась в долгу и Венесуэла. После заседания Совбеза ООН президент Николас Мадуро объявил полномасштабные военные учения. В Интернете уже появились ролики переброски венесуэльскими военными тяжелого вооружения к границам. Если боевые действия действительно вспыхнут, бразильско-колумбийско-венесуэльское противостояние станет самым масштабным конфликтом в Южной Америке за последние сто лет. Пока стороны нагнетают напряженность, но вряд ли стоит ожидать такого апокалиптического развития событий. Хотя интересно разобраться, какие военные задачи будут решать участники возможного конфликта, а также понять, какими средствами они располагают.

История с географией

Южная Америка никогда не была спокойным местом. Однако там не случалось войн, сопоставимых по масштабу с Первой или Второй мировой. Самым крупным противостоянием стала парагвайская война, случившаяся в конце XIX века между Бразилией, Парагваем и Аргентиной.

У всех современных латиноамериканских вооруженных конфликтов есть несколько важных особенностей. Их главная причина – пограничные разногласия, и бои протекают в районе спорных территорий, не выходя за их пределы.

“Танки и мотопехота венесуэльской армии могут прорваться в глубь Колумбии и даже выйти в район Боготы”

Есть несколько причин такого миролюбия. Первая – сложная география континента: непроходимые джунгли, высокогорные системы, развитая речная сеть. В Южной Америке всего несколько равнинных участков, где могут действовать механизированные части и есть возможность обеспечить нормальную логистику.

Вторая причина чисто экономическая. Ни одна из стран континента не может похвастаться современными или хотя бы сбалансированными вооруженными силами. В 70-е годы Бразилия и Аргентина попытались провести серьезные военные реформы, закупить современное вооружение, подготовить офицерские кадры. Но сейчас от тех достижений не осталось и следа. Фактически самые современные вооруженные силы на континенте только у Венесуэлы.

Зато борьба с повстанцами, наркобаронами и террористами – повседневная реальность. Поэтому основу вооруженных сил латиноамериканских стран представляют пехотные батальоны, полки и дивизии, имеющие на вооружении легкое стрелковое оружие, пулеметы, гранатометы и минометы.

Особой популярностью пользуются специальные подразделения, обученные ведению боевых действий в горах и джунглях. Такие воинские формирования есть в вооруженных силах почти у всех в Южной Америке. Они отличаются высокой подвижностью и могут действовать на пересеченной местности.

Бронетехника, тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня – большая редкость для Латинской Америки. Похвастаться современными системами вооружения могут лишь Бразилия и та же Венесуэла. При этом у Боливарианской республики есть не только относительно новые Т-72БМ1, но и боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-80А. У остальных стран контингента пехота идет в бой либо пешком, либо на различных моделях бронетранспортеров М113. Правда, Колумбия располагает относительно большим парком различных бронеавтомобилей MRAP.

В Венесуэле есть и прибрежные участки, и районы степной местности, и горы, и непроходимые джунгли. Основные промышленные и сельскохозяйственные объекты сконцентрированы в одном регионе, что характерно для латиноамериканских стран. В данном случае речь идет о севере, прибрежных районах. Важные агломерации вытянулись в линию от Маракаибо до Сьюдад-Гуаяна.

Весь юг страны – джунгли. На западе, на границе с Колумбией – горы. Только на юго-западе достаточно много равнинных участков, но это малонаселенный и весьма засушливый регион. Через него проходит ряд автомобильных дорог. Юго-западное направление открывает удобный доступ к центральным регионам страны.

Спасибо Чавесу

Как уже было сказано, Венесуэла располагает одними из самых современных вооруженных сил в Южной Америке. В составе сухопутных войск страны пять дивизий, из которых одна танковая, одна механизированная и три пехотные. Со времен Уго Чавеса военно-политическое руководство уделяет пристальное внимание увеличению доли механизированных частей и соединений. Поэтому сейчас даже в пехотных дивизиях есть по одной-две механизированные бригады на БТР-80А или БМП-3.

Такой выбор обусловлен тем, что юго-западные районы страны представляют удобную площадку для маневренной войны. Более того, танки и мотопехота венесуэльской армии могут прорваться в глубь территории Колумбии и даже выйти в район ее столицы – Боготы. Правда, дальше начинаются горы и действие механизированных частей и соединений будет затруднено.

Помимо бронетехники, сухопутные войска Боливарианской республики располагают мощнейшим по меркам Латинской Америки артиллерийским кулаком. Венесуэльские военные могут похвастаться самоходными гаубицами 2С19 "Мста", "Нона-СВК", а также РСЗО "Град" и "Смерч".

Бригады и батальоны рейнджеров, которые отвечают за боевые действия в джунглях, а также горно-пехотные бригады перемещаются на автомобилях повышенной проходимости, как правило, это КамАЗ и Mercedes.

Следует отметить формально высокие боевые возможности ВВС Венесуэлы. На их вооружении числятся две эскадрильи истребителей F-16 и столько же Су-30. Правда, открыт вопрос технической исправности техники.

Также республика располагает самой сильной в Южной Америке противовоздушной обороной, в ее составе несколько дивизионов дальнобойных С-300В, "Бук-М2Э", "Тор-2МЭ" и модернизированные С-125 "Печора". Выбор систем не случаен. Еще при Уго Чавесе венесуэльские военные пытались создать три контура ПВО. Первый – "Буки" и "Торы" – обеспечивал защиту сухопутных войск. Второй – С-125 "Печора" – защита стратегических объектов. А дальнобойные С-300В – подвижный резерв, который можно развернуть на наиболее опасных направлениях.

В нарковойнах мужавшие

Ни Бразилия, ни Колумбия не могут похвастаться тяжелой артиллерией и бронетехникой. В составе колумбийских вооруженных сил 11 дивизий. Но только две из них развернуты против Венесуэлы. Правда, одно из соединений – 1-я дивизия считается весьма боеспособной. В ее составе по одной танковой и механизированной бригаде. Правда, название танковая не совсем корректное: на вооружении стоят "Шерманы" времен Второй мировой и бразильские бронеавтомобили "Каскавелл".

Отдельно стоит остановиться на боевых возможностях авиации Колумбии. Ее главный козырь – 21 истребитель "Кфир" (Kfir). Машины были поставлены Израилем в конце 2000-х. "Кфир" – нелицензионная версия "Миражей III" (Mirage III). Несмотря на преклонный возраст, у этих истребителей есть ряд преимуществ. В частности, на них стоит достаточно современная авионика. Также Израиль поставил Колумбии относительно новые ракеты класса "воздух-воздух" и управляемые бомбы.

Вооруженные силы Бразилии по причине размера страны – самые большие в Южной Америке. Против Венесуэлы развернуто командование "Амазония". Несмотря на громкое название, в его составе лишь четыре пехотные бригады и одна инженерно-саперная группа. Но личный состав обучен ведению боевых действий в джунглях и соответствующим образом оснащен. Подвижный резерв – несколько кавалерийских эскадронов, на вооружении которых стоят легкие бронеавтомобили. Основная часть личного состава размещается на наблюдательных постах и на базах в джунглях. В случае необходимости бразильские военные смогут перебросить в пограничный штат Рорайма несколько механизированных бригад и танковых батальонов из центра страны. Но на такой марш может уйти до нескольких недель.

Бразилия располагает современной авиационной промышленностью, но этот факт не помогает национальным ВВС. Его основу составляют американские истребители F-5 и легкие штурмовики А-1 совместного производства с Италией. Бразилия заказала 28 современных шведских истребителей JAS-39 Grippen, но их поставки пока не начались.

Отдельно стоит остановиться на бразильских F-5. Эти машины заменили ранее списанные "Миражи-2000" (Mirage-2000). Правда, "пятерки" прошли модернизацию с участием корпорации Embraer. Бразильские эксперты утверждают, что машины получили новый радар, авионику и ракетное вооружение. И по своим возможностям они превосходят списанные "Миражи". Хотя последнее утверждение сомнительно.

Джунгли зовут

На первый взгляд граница с Венесуэлой – непроходимые джунгли, до ближайшего крупного поселения бразильским войскам придется идти несколько сотен километров. Плацдармом для вторжения в Боливарианскую республику станет штат Амазонас. Это достаточно слаборазвитый район Бразилии. Там нет нормальных дорог, все снабжение идет по воде и воздуху.

В то же время при детальном изучении вопроса ситуация для Венесуэлы не такая уж и безоблачная. Если присмотреться к бразильскому штату Рорайма, можно обнаружить участок местности на северо-востоке, где горный хребет постепенно переходит в равнину. Там проходит одна из трансамериканских автострад.

Если использовать дорогу и ровные участки местности, можно даже прорваться к важнейшему внесуэльскому порту Сьюдад-Гуаяна. Правда, такое наступление будет требовать тщательной подготовки и реализуемо оно только в случае, если венесуэльские войска и вооруженные формирования окажут минимальное противодействие.

Над возможным маршрутом наступления вдоль трансамериканской магистрали с запада нависает национальный парк Канайма. Это горы, покрытые густыми джунглями. И оттуда могут легко наносить удары бригады рейнджеров. А учитывая размеры и конфигурацию магистрали – две полосы в одну и две полосы в другую, то наступление скорее всего будет полностью заблокировано.

Поэтому единственный вариант для бразильских военных – захватить несколько квадратных километров территории в джунглях. И традиционно для конфликтов в Латинской Америке объявить о великой победе. Также можно попытаться отвоевать несколько населенных пунктов вдоль трансамериканской магистрали.

У Колумбии есть более интересный вариант развития ситуации, но и он зависит от состояния вооруженных сил Венесуэлы. На севере страны находится полуостров, нависающий над Маракайбо, важнейшим портом Венесуэлы. Южнее начинается горный хребет, но в районе Майкао есть удобный проход. Его можно использовать для быстрого и решительного захвата Маракайбо. Расстояние от границы не очень большое и совершить блицкриг танками "Шерман" вполне возможно.

Хотя равнины юго-запада выглядят весьма привлекательно, вряд ли колумбийские военные решатся их использовать. Проблема в большой продолжительности маршрутов, нехватке легкой бронетехники и автомобилей для организации нормальной логистики.

Между тем если Венесуэла сохранит вооруженные силы, то у колумбийского правительства будут большие проблемы. В отличие от противника войска Мадуро могут за считаные дни выйти в район Боготы.

Про войну в воздухе говорить даже не приходится. Надежда у Колумбии и Бразилии только на развал венесуэльских вооруженных сил и деградацию ПВО и ВВС. В остальных случаях справиться с С-300В, Су-30 и F-16 не получится.

Более того, у Боливарианской республики есть все шансы нанести серьезное поражение Колумбии. В случае с Бразилией ситуация не так однозначна. Конечно, венесуэльские военные могут попытаться прорваться в штат Рорайма. Но вряд ли получится задержаться там надолго.

Единственный вариант для бразильского и колумбийского военно-политического руководства – вести себя, как пираньи. То есть отхватывать кусочки территории Венесуэлы. И если для Бразилии это всего лишь территория в джунглях, то у Колумбии есть теоретический шанс получить один из самых больших портов в Латинской Америке.

Павел Иванов

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 3 (766) за 29 января 2019 года