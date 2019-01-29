Украина – главная гибридная угроза для Беларуси

В Киеве презентовали план гибридной войны, предусматривающий начало массированной пропаганды в Беларуси, обучение местных журналистов, подготовку у себя, а также на белорусской территории боевиков-националистов и развертывание на границе с Республикой Беларусь вооруженных отрядов, прошедших АТО и состоящих из радикально настроенных белорусов.

Об этом на брифинге для журналистов рассказал заместитель руководителя комитета Верховной Рады по иностранным делам Игорь Гузь (фракция «Народный фронт»). Кроме того, свое выступление он дополнил тезисами на своей странице в Facebook.

Как заявил депутат, настало время усилить работу по многим направлениям, а для этого необходимо сформировать положительный имидж Украины.

«Усиление посольства Украины в Республике Беларусь. Кадровые, финансовые, какие-либо еще моменты, которые будут нужны, потому что сейчас, по-моему, работа посольства недостаточна в этот критический момент для Украины», – заявил он на брифинге в Верховной Раде.

На втором месте, по мнению Гузя, стоит информационная политика.

«Мы должны действовать на опережение разными моментами, в частности, доступом украинских телеканалов, нашей другой информационной работой, которая должна вестись на территории Республики Беларусь».

Третий аспект, военный (!), подробнее всего изложен именно в сопровождающем тексте: «Это и усиление обороноспособности приграничных к Беларуси областей Украины, и начало уже сейчас консультаций представителей украинских спецслужб белорусских активистов по вопросу развертывания «сети патриотических структур» в Беларуси на случай оккупации со стороны России.

Гузь знает, о чем говорит. Он имеет многолетний опыт сотрудничества с белорусской оппозицией, а в 2005 году даже был приговорен в Минске к 10 суткам административного ареста за участие в массовых беспорядках, именно при его посредничестве летом 2014 года начали формироваться вооруженные отряды белорусов на Украине, а в 2016 году ему был запрещен въезд в Беларусь сроком на 5 лет. Сейчас он, уже в статусе депутата, призывает к прямому вмешательству украинских спецслужб во внутреннюю политику соседнего государства и поддержку белорусских экстремистов.

На днях появилось еще одно интересное заявление, которое является еще более откровенным и радикальным. «Правый сектор» предложил Беларуси «военную и волонтерскую помощь» в случае конфликта с Россией.

«Отдельным блоком здесь стоит судьба белорусских добровольцев, которые сражались за Украину и могут стать костяком структур, которые будут отстаивать независимость Беларуси. Надо дать «зеленый свет» на формирование военной единицы в украинской армии, которая бы состояла из белорусов», – отметил Гузь.

Как и Украине, Беларуси предлагается стать пешкой в чужой геополитической игре. Пешкой, которой, в случае чего, можно и пожертвовать.

Если оценить все сказанное, мы получаем последовательный план по дестабилизации ситуации в Беларуси со стороны официального Киева (депутат ВРУ – официальное лицо, представляющее свою страну), и разворачивание, при поддержке иностранных спецслужб, «сети патриотических организаций» (отрядов боевиков-националистов).

В свою очередь Александр Лукашенко еще несколько лет назад заверил, что никогда с территории Беларуси никто не будет атаковать Украину, если она сама не нападет на нас. Возникает ряд справедливых вопросов – для чего официальный Киев проводит все вышеописанные мероприятия, с какой целью активизируется военная активность в приграничных областях и зачем в открытую готовятся отряды радикально настроенных боевиков для «Плошчы»?

Такие действия сложно назвать дружественными, а если так, то, наверное, настало время военно-политическому руководству Беларуси принять волевое решение и разместить на южном направлении дополнительные соединения или воинские части, организовать в приграничных областях учения подразделений ССО. Кроме того, в рамках проверки уровня боевой готовности оборудовать данные районы в инженерном отношении, провести слаживание танковых и мотострелковых батальонов, так сказать в новых условиях обстановки максимально приближенных к боевым. Тем более что последнее время подразделения Вооруженных Сил страны в рамках мероприятий боевой подготовки, в ходе учений с партнерами по Союзному государству и ОДКБ успешно апробируют новые формы и способы ведения вооруженной борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами.

Ведь если в критический момент через украино-белорусскую границу в нашу страну хлынут потоки обученных, закаленных в боях на юго-востоке Украины националистов, с высокой долей вероятности, для поддержания порядка и защиты территориальной целостности страны одних пограничных войск будет маловато.

К тому же данная стратегия Киева не то что не скрывается, а обсуждается на Украине официальными лицами! То есть на миролюбивую и добрососедскую политику белорусская сторона в ответ имеет подготовку революции! Хороши партнеры, ничего не скажешь…

Николай Крылов