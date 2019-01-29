"Безжалостные секиры": мощные минометы перебросили на фронт в Сирии

Сирийская армия перебросила к линии фронта в провинции Хама артиллерийское подразделение, вооруженное тяжелыми минометами М-160, прозванными в СМИ "безжалостными секирами".

#Syria: more artillery on its way to N. #Hama fronts (like every week). Photos show 1st Division sending today M240 heavy mortars. pic.twitter.com/MYtWUqT9rA — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 26 СЏРЅРІР°СЂСЏ 2019 Рі.

Если в России это оружие, разработанное еще 70 лет назад, можно увидеть только в музеях, то на Ближнем Востоке 160-мм дивизионные минометы продолжают активно использовать.

По публиковавшимся данным, сирийцы имели на вооружении около сотни М-160. Часть из них к началу гражданской войны в стране находилась на складах вместе с довольно внушительным количеством боеприпасов.

Вес миномета - почти полторы тонны. Длина около пяти метров. Особенностью является возможность осуществлять заряжание с казенной части. Вес фугасной мины - более 41 кг. Минимальная дальность стрельбы - 750 м, а максимальная - более 8000 м. Скорострельность - 3 выстрела в минуту.

В боевой расчет входят 7 человек. Хотя минометы можно транспортировать по шоссе со скоростью до 50 км/ч, в Сирии эти системы традиционно, перевозят на трейлерах. Как правило, на каждом прицепе умещаются по три штуки.

Эти ветераны артиллерии вместе с более мощными М-240 применялись во время различных операций против террористов для поддержки танковых и механизированных частей и полностью оправдали полученное прозвище.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев