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29.01.2019
Российская газета

"Безжалостные секиры": мощные минометы перебросили на фронт в Сирии

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Миномет М-160
Миномет М-160.
Источник изображения: rg.ru

Сирийская армия перебросила к линии фронта в провинции Хама артиллерийское подразделение, вооруженное тяжелыми минометами М-160, прозванными в СМИ "безжалостными секирами".

Если в России это оружие, разработанное еще 70 лет назад, можно увидеть только в музеях, то на Ближнем Востоке 160-мм дивизионные минометы продолжают активно использовать.

По публиковавшимся данным, сирийцы имели на вооружении около сотни М-160. Часть из них к началу гражданской войны в стране находилась на складах вместе с довольно внушительным количеством боеприпасов.

Вес миномета - почти полторы тонны. Длина около пяти метров. Особенностью является возможность осуществлять заряжание с казенной части. Вес фугасной мины - более 41 кг. Минимальная дальность стрельбы - 750 м, а максимальная - более 8000 м. Скорострельность - 3 выстрела в минуту.

В боевой расчет входят 7 человек. Хотя минометы можно транспортировать по шоссе со скоростью до 50 км/ч, в Сирии эти системы традиционно, перевозят на трейлерах. Как правило, на каждом прицепе умещаются по три штуки.

Эти ветераны артиллерии вместе с более мощными М-240 применялись во время различных операций против террористов для поддержки танковых и механизированных частей и полностью оправдали полученное прозвище.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
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