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29.01.2019
Российская газета

Российский "Охотник" увеличит ударный потенциал ВКС

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БПЛА С-70 "Охотник"
БПЛА С-70 "Охотник".
Источник изображения: gazeta.ru

Использование нового российского тяжелого ударного беспилотника "Охотник", фотографии которого недавно появились в интернете, значительно увеличит ударный потенциал ВКС.

К такому выводу пришел портал militarywatchmagazine.com. В публикации, посвященной этому беспилотнику-невидимке, говориться о том, что "Охотник" будет использоваться в качестве тактического бомбардировщика на ближней и средней дистанции, тем самым дополняя возможности стратегического тяжелого бомбардировщика ПАК ДА, работа над созданием которого еще ведется.

Также сообщается, что основным предназначением "Охотника", вероятно, является проникновения в воздушное пространство противника для нанесения ударов по тактическим объектам в тылу. Кроме того, в перспективе новый российский дрон будет применяться для борьбы с вражескими кораблями.

Автор публикации отмечает, что использование подобных скрытых беспилотников для проникновения во вражеское воздушное пространство экономически выгоднее, чем применение тяжелых пилотируемых бомбардировщиков-невидимок, таких как, например, американский B-2 Spirit стоимостью более двух миллиардов долларов.

"Западные аналитики предполагают, что российский беспилотник, вероятно, будет более боеспособным, чем любая подобная западная платформа, находящаяся в настоящее время на вооружении, поскольку Соединенные Штаты относительно мало инвестировали в развитие стелс-технологий для своих боевых дронов", - отмечает militarywatchmagazine.com. Также в публикации говорится, что "Охотник" позволит использовать России передовой боевой самолет продвинутого типа, которого нет у НАТО, и, вероятно, это приведет к тому, что Запад попытается разработать собственный аналог нового российского дрона.

Напомним, ранее Business Insider объяснил, чем российский "Охотник" усложнит жизнь американским пилотам.


 Руслан Мельников

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
Проекты
NATO
БПЛА
ИТ
ПАК ДА
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