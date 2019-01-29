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29.01.2019
Российская газета

Ударная сила: Т-72С остаются самыми современными танками Ирана

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Иранские танки Т-72С
Иранские танки Т-72С на параде в Тегеране.
Источник изображения: armyrecognition.com

На закончившихся в минувшую субботу широкомасштабных учениях иранской армии "Эгтедар 97" активно применялись советские и российские образцы военной техники.

В репортажах с учебных полей можно было увидеть самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4 "Шилка", которые обеспечивали противоздушную оборону наземных войск.

Реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" оказывали огневую поддержку.

Боевые машины пехоты БМП-2 транспортировали военнослужащих, поражали цели из 30-мм автоматических пушек, били по условному противнику противотанковыми управляемыми ракетами "Конкурс".

Главной же ударной силой участвовавших в маневрах частей были российские танки Т-72С. Эти 44-тонные боевые машины вооружены 125-мм гладкоствольной танковой пушкой 2А46М, с которой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ. В качестве зенитного применяется 12,7-мм НСВТ "Утес".

Орудие боевой машины помимо применения обычных снарядов способно быть пусковой установкой для управляемого ракетного оружия. Необходимо отметить, что в Иране налажено производство собственных вариантов таких ракет. Они наводятся по лазерному лучу, могут пробивать до 700 мм брони за динамической защитой и поражать цели на дистанции до 4000 м.

Мощность двигателя - 840 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода 600 км. Экипаж - 3 человека.

Т-72С поставлялись в Иран из России, а затем непосредственно внутри страны осуществлялась сборка из поставлявшихся машинокомплектов.

В настоящее время эти боевые машины являются самыми современными серийными танками сухопутных войск. За свои характеристики они заслужили высокую оценку иранских военных.

Небольшое количество таких "семьдесят вторых" воевало в Ираке против запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. Несмотря на то, что боевики активно применяли различные противотанковые средства, потерь зафиксировано не было.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

28.01.2019
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принадлежат Российская газета
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Иран
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Продукция
2А46
БМП-2
Град РСЗО
Т-72
Т-72Б
Шилка
Проекты
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