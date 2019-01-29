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29.01.2019
Российская газета

США разместят в Японии новый радар системы ПРО

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Система "Aegis Ashore"
Система "Aegis Ashore".
Источник изображения: US Navy

Армия США намерена построить в Японии мощный радар системы противоракетной обороны. РЛС большого радиуса действия будет отслеживать запуски баллистических ракет - прежде всего, северокорейских и китайских, - с момента их старта.

Вашингтон собирается начать переговоры с Токио по этому вопросу как можно скорее, пишет Yomiuri. США хотели бы ввести новый радар в строй в 2025 году. Двумя годами ранее подобная РЛС заработает на Гавайях. За счет приближения радаров к Корейскому полуострову Америка рассчитывает защититься от ракетного удара со стороны КНДР. В новой стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО есть пункт об укреплении систем наблюдения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В 2023 году в Японии заступит на боевое дежурство еще один американский радар. Это наземный компонент системы ПВО-ПРО Aegis с батареей ракет-перехватчиков. Военные объекты появятся в префектурах Акита и Ямагути, что уже вызвало негативную реакцию местных администраций.

Едва ли не больше, чем корейские баллистические ракеты, США беспокоят противокорабельные средства Китая - среди них тоже есть баллистические ракеты. КНР демонстрирует твердые намерения отстаивать свои интересы в Южно-Китайском море - в частности, блокировать при необходимости доступ в регион боевых кораблей других стран. Японский радар в силу большого радиуса действия сможет фиксировать пуски противокорабельных ракет даже из континентальной части КНР.


 Антон Валагин

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Китай
КНДР
США
Япония
Продукция
Иджис
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1 комментарий
№1
29.01.2019 10:04
Это еще одна причина ни при каких условиях не отдавать Японии ни одного метра Курильских островов,которые по праву принадлежат России !
+2
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