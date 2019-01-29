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29.01.2019
Российская газета

Советское наследие в США: американские военные изучают гаубицу Д-30

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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: US Army photo

Буксируемая гаубица Д-30 верой и правдой служила советской и российской армии более полувека. Удивительно, но теперь "пушка-пенсионерка" превратилась в учебное пособие для американских артиллеристов.

Специалисты SFAB (Бригады помощи силам безопасности), ответственные за обучение армий в развивающихся странах, теперь сами вынуждены учиться. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

Не секрет, что на вооружении у государств, некогда входивших в соцлагерь или сферу влияния СССР, находится много советской военной техники. В том числе и гаубиц Д-30. Это неудивительно, они дешевые и при этом эффективные.

Так что американцам, прежде чем "натаскивать" подопечных нужно самим хорошо управляться с советскими орудиями.

В частности, сейчас гаубицу осваивает 3-я бригада SFAB, базирующаяся в Форд-Худе (Техас). Затем они применят свои навыки в командировках.

Главным пунктом назначения подразделений SFAB в настоящее время является Афганистан.

По словам подполковника Джулиана Уркидеса, командира 4-го батальона полевой артиллерии, около 65 стран, включая союзников и партнеров США, используют эту гаубицу. Поэтому им надо стать экспертами по этому орудию.

Справка "РГ"

Буксируемая 122-миллиметровая гаубица Д-30 была принята на вооружение в 1960 году взамен легендарной М-30. Разрабатывал ее конструктор Федор Петров, возглавлявший ОКБ завода № 9. Главным отличием орудия стал лафет из трех станин, способных образовывать угол  120°. Это повышало устойчивость при круговом обстреле. Кроме того, орудие можно было буксировать стволом вперед.[/b]

[b]Масса гаубицы - 3 200 кг. Длинна ствола - 4 660 мм. Скорострельность - 7-8 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 15 300 м.


 Олег Корякин

28.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
Д-30 2А18
Компании
Завод N9
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