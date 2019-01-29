Советское наследие в США: американские военные изучают гаубицу Д-30
Буксируемая гаубица Д-30 верой и правдой служила советской и российской армии более полувека. Удивительно, но теперь "пушка-пенсионерка" превратилась в учебное пособие для американских артиллеристов.
Специалисты SFAB (Бригады помощи силам безопасности), ответственные за обучение армий в развивающихся странах, теперь сами вынуждены учиться. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.
Не секрет, что на вооружении у государств, некогда входивших в соцлагерь или сферу влияния СССР, находится много советской военной техники. В том числе и гаубиц Д-30. Это неудивительно, они дешевые и при этом эффективные.
Так что американцам, прежде чем "натаскивать" подопечных нужно самим хорошо управляться с советскими орудиями.
В частности, сейчас гаубицу осваивает 3-я бригада SFAB, базирующаяся в Форд-Худе (Техас). Затем они применят свои навыки в командировках.
Главным пунктом назначения подразделений SFAB в настоящее время является Афганистан.
По словам подполковника Джулиана Уркидеса, командира 4-го батальона полевой артиллерии, около 65 стран, включая союзников и партнеров США, используют эту гаубицу. Поэтому им надо стать экспертами по этому орудию.
Справка "РГ"
Буксируемая 122-миллиметровая гаубица Д-30 была принята на вооружение в 1960 году взамен легендарной М-30. Разрабатывал ее конструктор Федор Петров, возглавлявший ОКБ завода № 9. Главным отличием орудия стал лафет из трех станин, способных образовывать угол 120°. Это повышало устойчивость при круговом обстреле. Кроме того, орудие можно было буксировать стволом вперед.[/b]
[b]Масса гаубицы - 3 200 кг. Длинна ствола - 4 660 мм. Скорострельность - 7-8 выстрелов в минуту. Прицельная дальность - 15 300 м.
Олег Корякин
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